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  4. Заря – Оболонь – 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 19:32 |
328
0

Заря – Оболонь – 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встречаются в 20-м туре УПЛ

07 марта 2025, 19:32 |
328
0
Заря – Оболонь – 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

7 марта в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются луганская «Заря» и киевская «Оболонь».

Матч проходит на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Довольно интересный первый тайм продемонстрировали команды. Начало игры было за «Зарей», а дальше «Оболонь» завладела инициативой.

Но на 44-й минуте Мичин воспользовался ошибкой соперника и переправил «кожаного» в ворота «пивоваров».

Во втором тайме подопечные Сергея Шищенко бросили все силы на то, чтобы отыграться. В результате получили контратаку, которую завершил Петар Мичин.

На 68-й минуте игроки «Оболони» один гол отыграли. Даниил Карась хорошо сыграл на добивании.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинская Премьер-лига. 20-й тур. 7 марта

Заря Луганск – Оболонь Киев – 2:1

Голы: Мичин, 44, 62, – Карась, 68

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Видео голов и обзор матча

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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