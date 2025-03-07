Заря – Оболонь – 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встречаются в 20-м туре УПЛ
7 марта в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются луганская «Заря» и киевская «Оболонь».
Матч проходит на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Довольно интересный первый тайм продемонстрировали команды. Начало игры было за «Зарей», а дальше «Оболонь» завладела инициативой.
Но на 44-й минуте Мичин воспользовался ошибкой соперника и переправил «кожаного» в ворота «пивоваров».
Во втором тайме подопечные Сергея Шищенко бросили все силы на то, чтобы отыграться. В результате получили контратаку, которую завершил Петар Мичин.
На 68-й минуте игроки «Оболони» один гол отыграли. Даниил Карась хорошо сыграл на добивании.
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Украинская Премьер-лига. 20-й тур. 7 марта
Заря Луганск – Оболонь Киев – 2:1
Голы: Мичин, 44, 62, – Карась, 68
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Видео голов и обзор матча
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