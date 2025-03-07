Агрессивный прыжок. Голкипер Миллволла получил шесть матчей дисквалификации
Лиам Робертс влетел в соперника шипами
30-летний английский голкипер «Миллволла» Лиам Робертс получил шесть матчей дисквалификации из-за своего прыжка в игрока «Кристал Пэлас» Жана-Филиппа Матеты, который привел к травме головы соперника и удалению вратаря.
Инцидент произошел 1 марта в матче 1/8 финала Кубка Англии.
За этот фол Футбольная ассоциация Англии приняла решение дисквалифицировать Робертса на шесть матчей.
Матч завершился победой «Кристал Пэлас» со счетом 3:1.
Матета не смог покинуть поле самостоятельно. Его вынесли медики на носилках, а для стабилизации состояния понадобилась кислородная маска.
🚨 The FA have banned Millwall’s Liam Roberts for 6 matches for his reckless challenge on Jean-Philippe Mateta. 🚫 pic.twitter.com/XSoeTtZyTh— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) March 7, 2025
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