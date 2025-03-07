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  4. Агрессивный прыжок. Голкипер Миллволла получил шесть матчей дисквалификации
Англия
07 марта 2025, 17:33 |
336
0

Агрессивный прыжок. Голкипер Миллволла получил шесть матчей дисквалификации

Лиам Робертс влетел в соперника шипами

07 марта 2025, 17:33 |
336
0
Агрессивный прыжок. Голкипер Миллволла получил шесть матчей дисквалификации
Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний английский голкипер «Миллволла» Лиам Робертс получил шесть матчей дисквалификации из-за своего прыжка в игрока «Кристал Пэлас» Жана-Филиппа Матеты, который привел к травме головы соперника и удалению вратаря.

Инцидент произошел 1 марта в матче 1/8 финала Кубка Англии.

За этот фол Футбольная ассоциация Англии приняла решение дисквалифицировать Робертса на шесть матчей.

Матч завершился победой «Кристал Пэлас» со счетом 3:1.

Матета не смог покинуть поле самостоятельно. Его вынесли медики на носилках, а для стабилизации состояния понадобилась кислородная маска.

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травма Кристал Пэлас Кубок Англии по футболу Миллуолл Жан-Филипп Матета травма головы дисквалификация
Александр Сильченко Источник: talkSPORT
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