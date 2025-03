Агрессивный прыжок. Голкипер Миллволла получил шесть матчей дисквалификации

30-летний английский голкипер «Миллволла» Лиам Робертс получил шесть матчей дисквалификации из-за своего прыжка в игрока «Кристал Пэлас» Жана-Филиппа Матеты, который привел к травме головы соперника и удалению вратаря.

Инцидент произошел 1 марта в матче 1/8 финала Кубка Англии.

За этот фол Футбольная ассоциация Англии приняла решение дисквалифицировать Робертса на шесть матчей.

Матч завершился победой «Кристал Пэлас» со счетом 3:1.

Матета не смог покинуть поле самостоятельно. Его вынесли медики на носилках, а для стабилизации состояния понадобилась кислородная маска.

