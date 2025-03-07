Полузащитник сборной Боливии подпишет контракт с киевским Динамо

20-летний полузащитник Мигелито в ближайшее время прибудет в Украину для подписания контракта с киевским «Динамо».

Руководство украинского клуба договорилось с бразильским «Сантосом» о переходе футболиста сборной Боливии. Мигелито будет арендован до конца текущего года с возможностью выкупа в дальнейшем.

В ближайшее время футболист пройдет медосмотр и подпишет соглашение с «Динамо», после чего киевский клуб официально объявит о трансфере. Мигелито мог приехать в Украину в феврале, но тогда возникли проблемы из-за оформления документов.

В текущем сезоне боливиец провел за бразильский клуб четыре матча в чемпионате, результативными действиями не отличался. В активе Мигелито 20 поединков за сборную Боливию, в которых он забил пять голов. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 750 тысяч евро.