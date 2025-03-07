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Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 10:19 |
247
0

Полузащитник сборной Боливии подпишет контракт с киевским Динамо

Мигелито присоединится к украинскому клубу на правах аренды

07 марта 2025, 10:19 |
247
0
Полузащитник сборной Боливии подпишет контракт с киевским Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Мигелито

20-летний полузащитник Мигелито в ближайшее время прибудет в Украину для подписания контракта с киевским «Динамо».

Руководство украинского клуба договорилось с бразильским «Сантосом» о переходе футболиста сборной Боливии. Мигелито будет арендован до конца текущего года с возможностью выкупа в дальнейшем.

В ближайшее время футболист пройдет медосмотр и подпишет соглашение с «Динамо», после чего киевский клуб официально объявит о трансфере. Мигелито мог приехать в Украину в феврале, но тогда возникли проблемы из-за оформления документов.

В текущем сезоне боливиец провел за бразильский клуб четыре матча в чемпионате, результативными действиями не отличался. В активе Мигелито 20 поединков за сборную Боливию, в которых он забил пять голов. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 750 тысяч евро.

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Николай Титюк Источник: Telegram
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