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Лига конференций
Борац Баня-Лука
06.03.2025 22:00 – FT 1 : 1
Рапид Вена
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Лига конференций
07 марта 2025, 10:01 |
39
0

Борец БЛ – Рапид – 1:1. Вырванная ничья. Видео голов и обзор матча

Поединок 1/8 финала Лиги конференций состоялся 6 марта

07 марта 2025, 10:01 |
39
0
Борец БЛ – Рапид – 1:1. Вырванная ничья. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

6 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором сыграли боснийский «Борац» и австрийский «Рапид». Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Гости доминировали в игре и открыли счет уже на 34-й минуте, но удержать преимущество им не удалось – на 90+2 Давид Вукович вырвал для «Бораца» ничью благодаря голу с пенальти.

Лига конференций, 1/8 финала. 6 марта

Борац (Босния и Герцеговина) – Рапид (Австрия) – 1:1

Голы: Вукович, 90+2 (пен.) – Бельо, 34

Видеообзор матча:

События матча

90’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Давид Вукович (Борац Баня-Лука).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Дион Белё (Рапид Вена).
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Борац Баня-Лука Рапид Вена Лига конференций видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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