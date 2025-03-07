Борец БЛ – Рапид – 1:1. Вырванная ничья. Видео голов и обзор матча

6 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором сыграли боснийский «Борац» и австрийский «Рапид». Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Гости доминировали в игре и открыли счет уже на 34-й минуте, но удержать преимущество им не удалось – на 90+2 Давид Вукович вырвал для «Бораца» ничью благодаря голу с пенальти.

Лига конференций, 1/8 финала. 6 марта

Борац (Босния и Герцеговина) – Рапид (Австрия) – 1:1

Голы: Вукович, 90+2 (пен.) – Бельо, 34

Видеообзор матча: