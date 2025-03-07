06.03.2025 22:00 – FT 1 : 1
Лига конференций07 марта 2025, 10:01 |
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Борец БЛ – Рапид – 1:1. Вырванная ничья. Видео голов и обзор матча
Поединок 1/8 финала Лиги конференций состоялся 6 марта
07 марта 2025, 10:01 |
39
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6 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором сыграли боснийский «Борац» и австрийский «Рапид». Команды сыграли вничью со счетом 1:1.
Гости доминировали в игре и открыли счет уже на 34-й минуте, но удержать преимущество им не удалось – на 90+2 Давид Вукович вырвал для «Бораца» ничью благодаря голу с пенальти.
Лига конференций, 1/8 финала. 6 марта
Борац (Босния и Герцеговина) – Рапид (Австрия) – 1:1
Голы: Вукович, 90+2 (пен.) – Бельо, 34
Видеообзор матча:
События матча
90’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Давид Вукович (Борац Баня-Лука).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Дион Белё (Рапид Вена).
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