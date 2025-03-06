06.03.2025 19:45 – FT 1 : 2
Лига конференций06 марта 2025, 21:57 | Обновлено 06 марта 2025, 22:08
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Челси в гостях обыграл Копенгаген в первой игре 1/8 финала Лиге конференций
За лондонский клуб отличились Рис Джеймс и Энцо Фернандес
06 марта 2025, 21:57 | Обновлено 06 марта 2025, 22:08
39
0
В первом матче 1/8 финала Лиги конференций «Челси» обыграл «Копенгаген» со счетом 2:1.
За лондонский клуб отличились Рис Джеймс и Энцо Фернандес.
Для «Копенгагена» гол провел Габриэл Перейра.
Ответный матч пройдет в Лондоне вечером 13 марта.
Лига конференций. 1/8 финала, 6 марта
Копенгаген (Дания) – Челси (Англия) – 1:2
Голы: Габриэл Перейра, 79 – Рис Джеймс, 46, Энцо Фернандес, 65
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