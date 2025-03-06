06.03.2025 22:00 – 16’ 0 : 0
Лига Европы06 марта 2025, 22:04 |
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Рома – Атлетик Бильбао. Видео голов и обзор (обновляется)
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы начался в 22:00 по киевскому времени
06 марта 2025, 22:04 |
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В четверг, 6 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Атлетиком Бильбао».
Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в стартовом составе.
Лига Европы. 1/8 финала
Рома – Атлетик Бильбао – 0:0 (обновляется)
Голы:
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