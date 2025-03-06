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Лига Европы
Рома
06.03.2025 22:00 – 16 0 : 0
Атлетик Бильбао
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Лига Европы
06 марта 2025, 22:04 |
42
0

Рома – Атлетик Бильбао. Видео голов и обзор (обновляется)

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы начался в 22:00 по киевскому времени

06 марта 2025, 22:04 |
42
0
Рома – Атлетик Бильбао. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 6 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Атлетиком Бильбао».

Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в стартовом составе.

Лига Европы. 1/8 финала

Рома – Атлетик Бильбао – 0:0 (обновляется)

Голы:

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Рома Рим Атлетик Бильбао Лига Европы Артем Довбик видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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