Рома – Атлетик Бильбао. Видео голов и обзор (обновляется)

В четверг, 6 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Атлетиком Бильбао».

Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в стартовом составе.

Лига Европы. 1/8 финала

Рома – Атлетик Бильбао – 0:0 (обновляется)

Голы: