Бавария – Байер – 3:0. Разгром Алонсо и компании. Видео голов и обзор матча
Смотрите самые интересные моменты поединка ЛЧ
В среду, 5 марта, прошел матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Бавария» и «Байер».
Игра прошла на стадионе «Альянц Арена». Хозяева впервые за три года победили «Байер» (3:0). Голы за «Баварию» забивали Гарри Кейн (дубль) и Джамал Мусиала.
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Ответный матч состоится в Леверкузене 11 марта. Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира встретится с миланским «Интером» или «Фейеноордом».
Лиги чемпионов. 1/8 финала, 5 марта.
Бавария – Байер – 3:0
Голы: Кейн, 9, 75 (пен), Мусиала, 54.
Видеообзор ожидается позже
События матча
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