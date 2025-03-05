В среду, 5 марта, прошел матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Бавария» и «Байер».

Игра прошла на стадионе «Альянц Арена». Хозяева впервые за три года победили «Байер» (3:0). Голы за «Баварию» забивали Гарри Кейн (дубль) и Джамал Мусиала.

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Ответный матч состоится в Леверкузене 11 марта. Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира встретится с миланским «Интером» или «Фейеноордом».

Лиги чемпионов. 1/8 финала, 5 марта.

Бавария – Байер – 3:0

Голы: Кейн, 9, 75 (пен), Мусиала, 54.

Видеообзор ожидается позже