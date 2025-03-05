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Лига Чемпионов
Бавария
05.03.2025 22:00 – FT 3 : 0
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
05 марта 2025, 23:58 |
474
0

Бавария – Байер – 3:0. Разгром Алонсо и компании. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты поединка ЛЧ

05 марта 2025, 23:58 |
474
0
Бавария – Байер – 3:0. Разгром Алонсо и компании. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария – Байер

В среду, 5 марта, прошел матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Бавария» и «Байер».

Игра прошла на стадионе «Альянц Арена». Хозяева впервые за три года победили «Байер» (3:0). Голы за «Баварию» забивали Гарри Кейн (дубль) и Джамал Мусиала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответный матч состоится в Леверкузене 11 марта. Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира встретится с миланским «Интером» или «Фейеноордом».

Лиги чемпионов. 1/8 финала, 5 марта.

Бавария – Байер – 3:0
Голы: Кейн, 9, 75 (пен), Мусиала, 54.

Видеообзор ожидается позже

События матча

75’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кэйн (Бавария).
62’
Норди Мукиеле (Байер) получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
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Байер Бавария Лига чемпионов Бавария - Байер видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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