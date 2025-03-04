ПСВ – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25
4 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ (Нидерланды) и Арсенал (Англия).
Коллективы играют на стадионе Филипс в Эйндховене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Украинский защитник канониров Александр Зинченко остался на скамейке для запасных.
Ответный матча между Арсеналом и ПСВ пройдет 12 марта в 22:00 на арене Эмирейтс в Лондоне.
Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала
Первый матч, 4 марта
ПСВ (Нидерланды) – Арсенал (Англия) – 1:3 (матч продолжается)
Голы: Ланг, 43 (пен.) – Тимбер, 18, Нванери, 21, Мерино, 31
(новость обновляется)
ПСВ – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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