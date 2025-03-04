ПСВ – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

4 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ (Нидерланды) и Арсенал (Англия).

Коллективы играют на стадионе Филипс в Эйндховене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Украинский защитник канониров Александр Зинченко остался на скамейке для запасных.

Ответный матча между Арсеналом и ПСВ пройдет 12 марта в 22:00 на арене Эмирейтс в Лондоне.

Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала

Первый матч, 4 марта

ПСВ (Нидерланды) – Арсенал (Англия) – 1:3 (матч продолжается)

Голы: Ланг, 43 (пен.) – Тимбер, 18, Нванери, 21, Мерино, 31

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ПСВ – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция