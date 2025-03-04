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Лига чемпионов
04 марта 2025, 22:05 | Обновлено 04 марта 2025, 23:00
442
0

ПСВ – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25

04 марта 2025, 22:05 | Обновлено 04 марта 2025, 23:00
442
0
ПСВ – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

4 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ (Нидерланды) и Арсенал (Англия).

Коллективы играют на стадионе Филипс в Эйндховене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник канониров Александр Зинченко остался на скамейке для запасных.

Ответный матча между Арсеналом и ПСВ пройдет 12 марта в 22:00 на арене Эмирейтс в Лондоне.

Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала

Первый матч, 4 марта

ПСВ (Нидерланды) – Арсенал (Англия) – 1:3 (матч продолжается)

Голы: Ланг, 43 (пен.) – Тимбер, 18, Нванери, 21, Мерино, 31

(новость обновляется)

ПСВ – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Лига чемпионов ПСВ Арсенал Лондон ПСВ - Арсенал видео голов и обзор Ноа Ланг пенальти Юрриен Тимбер Итан Нванери Микель Мерино
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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