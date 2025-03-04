04.03.2025 19:45 – 90’+ 1 : 3
Лига чемпионов04 марта 2025, 20:00 | Обновлено 04 марта 2025, 20:37
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Брюгге – Астон Вилла. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов начался в 19:45 по киевскому времени
04 марта 2025, 20:00 | Обновлено 04 марта 2025, 20:37
449
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Во вторник, 4 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Астон Виллой».
Встречу принимает Ян Брейдел в Брюгге.
Лига чемпионов. 1/8 финала
Брюгге – Астон Вилла – 1:1
Голы: Бэйли, 3 – Де Кейпер, 12
❗️ Бэйли забил в ворота Брюгге, 3-я минута, 0:1
События матча
88’
ГОЛ ! С пенальти забил Марко Асенсио (Астон Вилла).
82’
ГОЛ ! Автогол забил Брэндон Мехеле (Брюгге).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Де Кёйпер (Брюгге).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Бэйли (Астон Вилла).
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