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Лига Чемпионов
Брюгге
04.03.2025 19:45 – 90+ 1 : 3
Астон Вилла
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Лига чемпионов
04 марта 2025, 20:00 | Обновлено 04 марта 2025, 20:37
449
0

Брюгге – Астон Вилла. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов начался в 19:45 по киевскому времени

04 марта 2025, 20:00 | Обновлено 04 марта 2025, 20:37
449
0
Брюгге – Астон Вилла. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла

Во вторник, 4 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Астон Виллой».

Встречу принимает Ян Брейдел в Брюгге.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Брюгге – Астон Вилла – 1:1

Голы: Бэйли, 3 – Де Кейпер, 12

❗️ Бэйли забил в ворота Брюгге, 3-я минута, 0:1

❗️ Де Кейпер забил в ворота Астон Виллы, 12-я минута, 1:1

События матча

88’
ГОЛ ! С пенальти забил Марко Асенсио (Астон Вилла).
82’
ГОЛ ! Автогол забил Брэндон Мехеле (Брюгге).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Де Кёйпер (Брюгге).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Бэйли (Астон Вилла).
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Астон Вилла Брюгге Леон Бэйли видео голов и обзор Лига чемпионов Брюгге - Астон Вилла
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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