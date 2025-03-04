Брюгге – Астон Вилла. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Во вторник, 4 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Астон Виллой».

Встречу принимает Ян Брейдел в Брюгге.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Брюгге – Астон Вилла – 1:1

Голы: Бэйли, 3 – Де Кейпер, 12

❗️ Бэйли забил в ворота Брюгге, 3-я минута, 0:1

❗️ Де Кейпер забил в ворота Астон Виллы, 12-я минута, 1:1