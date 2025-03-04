Венсан КОМПАНИ: «Бавария имеет собственную историю противостояний с Баєром

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал предстоящий поединок против «Леверкузена» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы очень хорошо знаем соперника. Это две команды с высоким индивидуальным классом. Кто лучше этим воспользуется, тот и станет победителем. У нас были три разные истории в матчах против этой команды. «Леверкузен» заслуженно получил статус одного из топовых конкурентов, поэтому мы с нетерпением ждем этой игры.

Что касается моей команды, то у нас нет проблем с глубокой защитой, а соперник к этому не привык. Именно так произошло в последней игре.

Но все равно все зависит от ключевых моментов. Завтра мы играем дома, поэтому должны особенно настроиться. Также не стоит забывать, что будет еще вторая игра, поэтому завтра ничего окончательно не решится.

Завтра нужно сделать что-то особенное», – отметил Компани.