Стало известно, что сказал тренер Ливерпуля главному арбитру перед удаление
Арне Слот не сдерживал эмоций после игры с «Эвертоном»
Футбольная ассоциация Англии обнародовала скандальное обращение главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота, который после завершения матча с «Эвертоном» (2:2) словесно набросился на главного арбитра Майкла Оливера.
«Если мы не выиграем лигу, то я ****** буду винить только тебя. Вы **** позор», – сказал Слот Оливеру и бригаде арбитров после матча.
Главный тренер «мерсисайдцев» свою вину признал и объяснил, что его эмоции вышли из-под контроля. Однако он также сообщил, что это было обусловлено тем, что ключевые ошибки арбитра касались именно «Ливерпуля» и могли повлиять на итоговый результат.
Уже на пресс-конференции Слот признал свое поведение недопустимым, но в результате дисквалификации он не избежал.
Также ассоциация опубликовала слова тренера команды Сипке Хульшофа, который также не сдерживал свои эмоции и кричал в сторону арбитров слова: «****** позор».
Напомним, что Арне Слот получил от Футбольной ассоциации дисквалификацию на два матча.
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