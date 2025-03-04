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Англия
04 марта 2025, 18:19 | Обновлено 04 марта 2025, 18:25
188
0

Стало известно, что сказал тренер Ливерпуля главному арбитру перед удаление

Арне Слот не сдерживал эмоций после игры с «Эвертоном»

04 марта 2025, 18:19 | Обновлено 04 марта 2025, 18:25
188
0
Стало известно, что сказал тренер Ливерпуля главному арбитру перед удаление
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольная ассоциация Англии обнародовала скандальное обращение главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота, который после завершения матча с «Эвертоном» (2:2) словесно набросился на главного арбитра Майкла Оливера.

«Если мы не выиграем лигу, то я ****** буду винить только тебя. Вы **** позор», – сказал Слот Оливеру и бригаде арбитров после матча.

Главный тренер «мерсисайдцев» свою вину признал и объяснил, что его эмоции вышли из-под контроля. Однако он также сообщил, что это было обусловлено тем, что ключевые ошибки арбитра касались именно «Ливерпуля» и могли повлиять на итоговый результат.

Уже на пресс-конференции Слот признал свое поведение недопустимым, но в результате дисквалификации он не избежал.

Также ассоциация опубликовала слова тренера команды Сипке Хульшофа, который также не сдерживал свои эмоции и кричал в сторону арбитров слова: «****** позор».

Напомним, что Арне Слот получил от Футбольной ассоциации дисквалификацию на два матча.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Эвертон Ливерпуль - Эвертон удаление (красная карточка) судьи (арбитры)
Александр Сильченко Источник: Sky Sports
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