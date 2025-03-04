Стало известно, что сказал тренер Ливерпуля главному арбитру перед удаление

Футбольная ассоциация Англии обнародовала скандальное обращение главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота, который после завершения матча с «Эвертоном» (2:2) словесно набросился на главного арбитра Майкла Оливера.

«Если мы не выиграем лигу, то я ****** буду винить только тебя. Вы **** позор», – сказал Слот Оливеру и бригаде арбитров после матча.

Главный тренер «мерсисайдцев» свою вину признал и объяснил, что его эмоции вышли из-под контроля. Однако он также сообщил, что это было обусловлено тем, что ключевые ошибки арбитра касались именно «Ливерпуля» и могли повлиять на итоговый результат.

Уже на пресс-конференции Слот признал свое поведение недопустимым, но в результате дисквалификации он не избежал.

Также ассоциация опубликовала слова тренера команды Сипке Хульшофа, который также не сдерживал свои эмоции и кричал в сторону арбитров слова: «****** позор».

Напомним, что Арне Слот получил от Футбольной ассоциации дисквалификацию на два матча.