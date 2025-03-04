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04 марта 2025, 09:57 | Обновлено 04 марта 2025, 09:59
96
0

В Місті Спорту строят новое поле для футбола

Размер нового поля 45х65. Именно такой размер ФИФА классифицирует для детско-юношеских команд U 7-11

04 марта 2025, 09:57 | Обновлено 04 марта 2025, 09:59
96
0
В Місті Спорту строят новое поле для футбола

В сложное время в столице продолжают за счет инвесторов развивать инфраструктуру для массового футбола и спорта Киева

Размер нового поля 45х65. Именно такой размер ФИФА классифицирует для детско-юношеских команд U 7-11 и такой формат необходим для соревнований в массовом футболе 8х8 и 9х9.

Президент ФК «Штурм» и исполнительный директор ФК «Колос-2» Игорь Наконечный и СЕО «Города Спорта» Сергей Харченко – объединившиеся футбольные люди, оформили меморандум сотрудничества для того чтобы с начала апреля открыть в Городе Спорта новое поле для футбола.

Обещают качество газона высокого класса, синтетическая трава Hatko Турция, FIFA 5*, 50 мм.

Условия сотрудничества определили, что Город Спорта становится официальной базой подготовки детско-юношеской спортивной школы "АРСЕНАЛ" (Киев), команды U-8 на сезоны 2025-2030 гг.

План открытия нового поля – начало апреля 2025 года!

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футбол
Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
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