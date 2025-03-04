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  4. Свитолина обошла Костюк, Меркушина взяла бронзу, Тимощука лишили званий
Другие новости
04 марта 2025, 06:20 | Обновлено 04 марта 2025, 07:00
605
0

Свитолина обошла Костюк, Меркушина взяла бронзу, Тимощука лишили званий

Главные новости за 3 марта на Sport.ua

04 марта 2025, 06:20 | Обновлено 04 марта 2025, 07:00
605
0
Свитолина обошла Костюк, Меркушина взяла бронзу, Тимощука лишили званий
Instagram. Александра Меркушина

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 3 марта.

1. Таблица УПЛ после 19-го тура. Сколько очков между Динамо и Шахтером?
Полтавской Ворскле удалось притормозить лидера чемпионата Украины

2A. ШОВКОВСКИЙ: «Победы у Динамо в крови. Сделаем все для чемпионства»
Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы во время пресс-конференции

2B. Кредит доверия не исчерпал. Клуб УПЛ определился с судьбой главного тренера
Александр Поздеев продолжит тренировать «Колос»

3A. Известный американский клуб MLS заинтересован в трансфере Малиновского
Украинский хавбек Дженоа является кандидатом на усиление Нью-Йорк Сити

3B. Минспорта приняло важное решение по Тимощуку и Каладзе
Спортсмены лишены званий

3C Неймар забил гол и вывел Сантос в полуфинал чемпионата Паулиста
Черно-белые разобрались с Брагантино 2:0 и одержали четвертую победу подряд

4A. Соперница доигрывала на одной ноге. Снигур вылетела из Индиан-Уэллс
Дарья в 1-м раунде отбора не сумела справиться с Аои Ито, которая кое-как завершила матч

4B. Неутешительное начало супертурнира: Стародубцева покинула Индиан-Уэллс
Юлия в двух сетах уступила Клэр Лю в 1-м раунде квалификации тысячника

5A. Рейтинг WTA. Свитолина обошла Костюк и стала первой ракеткой Украины
Эмма Наварро вернулась на 8-е место, Мирра Андреева выпала из топ-10

5B. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка супертурнира в Индиан-Уэллс
Помимо Элины и Марты, Украину на тысячнике в США представят Ястремская и Калинина

6A. Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO объявил о завершении карьеры
Джаррет Херд уступил в последнем бою раздельным решением

6B. Джервонта снова зовет на бой Ломаченко. В списке три человека
Дэвис еще надеется на бой с украинцем

7. В ответ на российский шабаш Жальгирис посвятил матч Украине
Легендарный литовский клуб последовательно поддерживает наше государство

8A. ЮЧМ-2025. Долгожданная награда. Меркушина завоевала бронзу масс-старта
Александра записала в актив сборной первую медаль

8B. ЮЧМ-2025. Борковский с пятью промахами финишировал на 5-й позиции
Спортсмен проиграл лидеру 48 секунд

9A. Выставочная гонка в Швеции. Джима и Пидручный – на 7-м месте в квалификации
В Стокгольме проходит биатлонная шоу-гонка Skidskyttekampen

9B. Выставочная гонка в Швеции. Пидручный занял 5-е место, Джима – шестая
В Стокгольме состоялись заключительные гонки на шоу Skidskyttekampen

10A. Ничья от Динамо, разгром от Шахтера, провал от Кривбасса
Самые интересные события 19-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

10B. Что ясно после тестов Ф-1: кто лидер, где Хэмилтон, Ред Булл против Феррари
Команды отработали три дня в Бахрейне

10C. Бразилец, боровшийся за жизнь, теперь попробует осуществить мечту в Украине
Непростая история новобранца «Полесья» Рафаэла Нунеса…

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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