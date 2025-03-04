Утрата перед Лигой чемпионов. Лидер Интера пополнил лазарет клуба

Действующий чемпион Серии А миланский «Интер» потерял ключевого защитника Федерико Димарко из-за повреждения.

Как сообщило издание Pazzi Di Fanta, итальянский футболист растянул мышцу правого бедра в матче 27-го тура национального чемпионата против «Наполи», где он отметился эффектным голом со штрафного (1:1).

Насколько продолжительной будет реабилитация спортсмена, пока неизвестно, однако прогнозируется, что отсутствовать игрок будет в течение трех недель.

В этом сезоне Димарко отыграл 34 поединка во всех турнирах. Записать в своем активе защитник успел четыре забитых мяча и семь результативных передач.