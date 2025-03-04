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Италия
04 марта 2025, 04:46 | Обновлено 04 марта 2025, 04:50
124
0

Утрата перед Лигой чемпионов. Лидер Интера пополнил лазарет клуба

Федерико Димарко повредил мышцу правого бедра

04 марта 2025, 04:46 | Обновлено 04 марта 2025, 04:50
124
0
Утрата перед Лигой чемпионов. Лидер Интера пополнил лазарет клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Димарко

Действующий чемпион Серии А миланский «Интер» потерял ключевого защитника Федерико Димарко из-за повреждения.

Как сообщило издание Pazzi Di Fanta, итальянский футболист растянул мышцу правого бедра в матче 27-го тура национального чемпионата против «Наполи», где он отметился эффектным голом со штрафного (1:1).

Насколько продолжительной будет реабилитация спортсмена, пока неизвестно, однако прогнозируется, что отсутствовать игрок будет в течение трех недель.

В этом сезоне Димарко отыграл 34 поединка во всех турнирах. Записать в своем активе защитник успел четыре забитых мяча и семь результативных передач.

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Федерико Димарко Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A травма Наполи
Андрей Витренко Источник: Fantacalcio Pazzi di Fanta
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