Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Винисиус Жуниор впервые встретится против Атлетико в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
03 марта 2025, 19:00 | Обновлено 03 марта 2025, 19:01
177
0

Винисиус Жуниор впервые встретится против Атлетико в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» планирует играть в четвертьфинале еврокубка

03 марта 2025, 19:00 | Обновлено 03 марта 2025, 19:01
177
0
Винисиус Жуниор впервые встретится против Атлетико в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний бразильский форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал, с какими эмоциями готовится к матчу с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я до сих пор испытываю невероятные эмоции, когда надеваю футболку мадридского «Реала» и живу своими мечтами. Надеюсь, что завтра мы сможем сделать то, что мы хотим. Это будет отличный матч, и с нами будут наши болельщики, так что мы должны сыграть отлично.

Дерби – это всегда классные матчи. Мы ждем таких важных игр в течение всего сезона. В Лиге чемпионов я с «Атлетико» еще не встречался, потому это очень волнующее противостояние.

В матче с «Бетисом» нам чуть-чуть не хватило всего. После первых 20 минут мы совершили много ошибок. Завтра нужно поправиться. Мы не можем подводить команду. Тем более у нас нет намерений покидать турнир так рано», – прокомментировал Винисиус.

По теме:
Игрок Атлетико раскрыл секрет, какое преимущество есть у клуба перед Реалом
Винисиус забил только 1 гол в Ла Лиге с ноября 2024 года
Поставил точку в истории. Винисиус рассказал, покинет ли Реал
Лига чемпионов Реал Мадрид Атлетико Мадрид Реал - Атлетико Винисиус Жуниор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
Бокс | 03 марта 2025, 07:50 3
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»

Украинец назвал пятерку лучших боксеров в мире, поставив на первое место Кроуфорда

Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо
Футбол | 02 марта 2025, 20:52 13
Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо
Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо

Гол украинского страйкера принес римскому клуб три очка

Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0
Теннис | 03.03.2025, 02:27
Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0
Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0
Больница и потеря веса. Тренер Динамо раскрыл детали проблем Шапаренко
Футбол | 03.03.2025, 18:13
Больница и потеря веса. Тренер Динамо раскрыл детали проблем Шапаренко
Больница и потеря веса. Тренер Динамо раскрыл детали проблем Шапаренко
В ответ на российский шабаш Жальгирис посвятил матч Украине
Баскетбол | 03.03.2025, 14:18
В ответ на российский шабаш Жальгирис посвятил матч Украине
В ответ на российский шабаш Жальгирис посвятил матч Украине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
02.03.2025, 22:29 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Введено новое правило футбола по задержке мяча вратарями
ОФИЦИАЛЬНО. Введено новое правило футбола по задержке мяча вратарями
01.03.2025, 17:23 8
Футбол
Американский супертяж: «Я сильнее, надеру задницу Усику, 100%»
Американский супертяж: «Я сильнее, надеру задницу Усику, 100%»
02.03.2025, 01:12 7
Бокс
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
02.03.2025, 06:23 35
Футбол
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
03.03.2025, 08:50 1
Футбол
Каладзе после критики Шевченко отреагировал на спор Трампа и Зеленского
Каладзе после критики Шевченко отреагировал на спор Трампа и Зеленского
01.03.2025, 19:15 30
Футбол
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
02.03.2025, 11:13 1
Футбол
Статистика ударов титульного поединка Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча
Статистика ударов титульного поединка Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча
02.03.2025, 08:10 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем