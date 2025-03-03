Сыграет ли Степаненко? Известный состав Эюпспора на матч против Газиантепа
3 марта состоится поединок 26-го тура чемпионата Турции
В понедельник, 3 марта, в рамках 26-го тура чемпионата Турции будут сыграны четыре поединка.
В одном из матчей «Газиантеп» на своем поле будет принимать «Эюпспор».
Перед началом встречи обе команды опубликовали стартовые составы. В первой 11-й «Эюпспора» выйдет украинский полузащитник Тарас Степаненко, для которого этот матч станет четвертым в футболке турецкого клуба.
В турнирной таблице «Эюпспор» находится на пятой позиции, имея в активе 40 очков. А вот «Газиантеп» занимает 13-е место (29 баллов).
Состав «Эюпспора» на матч против «Газиантепа»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Мендилибара продолжают возглавлять турнирную таблицу
Даниэль Соса во всем обвиняет реализацию