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Турция
03 марта 2025, 14:22 | Обновлено 03 марта 2025, 14:24
154
0

Сыграет ли Степаненко? Известный состав Эюпспора на матч против Газиантепа

3 марта состоится поединок 26-го тура чемпионата Турции

03 марта 2025, 14:22 | Обновлено 03 марта 2025, 14:24
154
0
Сыграет ли Степаненко? Известный состав Эюпспора на матч против Газиантепа
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

В понедельник, 3 марта, в рамках 26-го тура чемпионата Турции будут сыграны четыре поединка.

В одном из матчей «Газиантеп» на своем поле будет принимать «Эюпспор».

Перед началом встречи обе команды опубликовали стартовые составы. В первой 11-й «Эюпспора» выйдет украинский полузащитник Тарас Степаненко, для которого этот матч станет четвертым в футболке турецкого клуба.

В турнирной таблице «Эюпспор» находится на пятой позиции, имея в активе 40 очков. А вот «Газиантеп» занимает 13-е место (29 баллов).

Состав «Эюпспора» на матч против «Газиантепа»

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Тарас Степаненко Газиантеп Эюпспор чемпионат Турции по футболу стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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