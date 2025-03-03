Сыграет ли Степаненко? Известный состав Эюпспора на матч против Газиантепа

В понедельник, 3 марта, в рамках 26-го тура чемпионата Турции будут сыграны четыре поединка.

В одном из матчей «Газиантеп» на своем поле будет принимать «Эюпспор».

Перед началом встречи обе команды опубликовали стартовые составы. В первой 11-й «Эюпспора» выйдет украинский полузащитник Тарас Степаненко, для которого этот матч станет четвертым в футболке турецкого клуба.

В турнирной таблице «Эюпспор» находится на пятой позиции, имея в активе 40 очков. А вот «Газиантеп» занимает 13-е место (29 баллов).

Состав «Эюпспора» на матч против «Газиантепа»