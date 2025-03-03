Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победный гол Довбыка, Харатин разозлил Поздеева, МЮ вылетел из Кубка
Другие новости
03 марта 2025, 07:10 | Обновлено 03 марта 2025, 07:12
119
0

Победный гол Довбыка, Харатин разозлил Поздеева, МЮ вылетел из Кубка

Главные новости за 2 марта на Sport.ua

03 марта 2025, 07:10 | Обновлено 03 марта 2025, 07:12
119
0
Победный гол Довбыка, Харатин разозлил Поздеева, МЮ вылетел из Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 2 марта.

1. Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо
Гол украинского страйкера принес римскому клуб три очка

2А. VAR помог. Верес на последней минуте вырвал победу в игре против Колоса
Игорь Харатин забил бывшей команде, принеся победу нынешней

2В. Переиграли и обошли. Заря в Киеве одолела Рух
Команда Бартуловича забила по голу в каждом из таймов и добыла три очка

2С. Нокаут от аутсайдера. Ингулец в Кривом Роге обыграл Кривбасс
Команда Юрия Вернидуба ужасно начала 2025 год

3. Таблица УПЛ после 19-го тура. Сколько очков между Динамо и Шахтером?
Полтавской Ворскле удалось притормозить лидера чемпионата Украины

3А. Дьявольский провал в Кубке Англии. Ман Юнайтед по пенальти уступил Фулхэму
Команды провели интересный матч на арене «Олд Траффорд» в Манчестере

3В. Две красные и спасение в овертайме. Брайтон одолел Ньюкасл в Кубке Англии
В птичьем дерби «чайки» одолели «сорок»

5А. Возвращение на вершину. Барселона не оставила шансов Реалу Сосьедад
Команда Ханса-Дитера Флика забила 4 безответных мяча

5В. Милан уступил в меньшинстве Лацио, пропустив с пенальти на 90+8 мин
Вечером 2 марта в Милане состоялся топ-матч 27-го тура Серии А

6. Две украинки сыграют в квалификации «пятого Grand Slam». Известны соперницы
Юлия Стародубцева и Дарья Снигур поборются за выход в основу тысячника в Индиан-Уэллс

7А. Зрелищный бой без победителя. Джервонта Дэвис не сумел одолеть Роуча
Чемпион мира по версии WBA в легком весе сохранил титул

7В. Джервонта провалился, но смог спастись. Теперь нужен реванш
Ламонт Роуч выдал лучший бой в карьере

8. «Знаю историю изнутри». Палкин поделился подробностями допинг-кейса Мудрика
Генеральный директор «Шахтера» не верит в вину Михаила

9. Что изменилось в Мерседес W16? Детальный разбор новой машины
Технические новинки Мерседес. Что стоит знать о новом болиде?

10. Бабич рассказал о пережитых эмоциях в результате дроновой атаки на Одессу
«Черноморец» не был сторонником переносить игру с «Левым Берегом»

По теме:
Гол Таловерова в ворота Ман Сити, суперматч Цыганкова, дубль Судакова
Динамо потеряло очки, пожар на базе Черноморца, феноменальный Дюплантис
Провал Милана, отсутствие Довбика на тренировке, новичок для Динамо
главные новости
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Знаю историю изнутри». Палкин поделился подробностями допинг-кейса Мудрика
Футбол | 02 марта 2025, 15:30 10
«Знаю историю изнутри». Палкин поделился подробностями допинг-кейса Мудрика
«Знаю историю изнутри». Палкин поделился подробностями допинг-кейса Мудрика

Генеральный директор «Шахтера» не верит в вину Михаила

Газиантеп – Эюпспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Футбол | 03 марта 2025, 06:07 0
Газиантеп – Эюпспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Газиантеп – Эюпспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции

Поединок состоится 3 марта в 15:00 по Киеву

Зрелищный бой без победителя. Джервонта Дэвис не сумел одолеть Роуча
Бокс | 02.03.2025, 07:45
Зрелищный бой без победителя. Джервонта Дэвис не сумел одолеть Роуча
Зрелищный бой без победителя. Джервонта Дэвис не сумел одолеть Роуча
Статистика ударов титульного поединка Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча
Бокс | 02.03.2025, 08:10
Статистика ударов титульного поединка Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча
Статистика ударов титульного поединка Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча
ВИДЕО. Это твое уважение? Поздеев наехал на Харатина, который огорчил Колос
Футбол | 02.03.2025, 22:41
ВИДЕО. Это твое уважение? Поздеев наехал на Харатина, который огорчил Колос
ВИДЕО. Это твое уважение? Поздеев наехал на Харатина, который огорчил Колос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин прокомментировал пропущенный гол Куртуа. Реал потерпел громкое фиаско
Лунин прокомментировал пропущенный гол Куртуа. Реал потерпел громкое фиаско
02.03.2025, 08:25 12
Футбол
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
01.03.2025, 09:37 55
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
02.03.2025, 06:23 35
Футбол
Назван лучший форвард планеты. Холанд и Мбаппе не в топ-3. Кто лидер?
Назван лучший форвард планеты. Холанд и Мбаппе не в топ-3. Кто лидер?
01.03.2025, 04:05 2
Футбол
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
01.03.2025, 02:18 1
Бокс
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
Суперзвезда бокса: «Этот украинец просто мусор, полная задница»
01.03.2025, 09:23 8
Бокс
Одного из лучших боксеров современности обвинили в допинге
Одного из лучших боксеров современности обвинили в допинге
01.03.2025, 03:10 2
Бокс
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
02.03.2025, 07:25 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем