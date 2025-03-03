Победный гол Довбыка, Харатин разозлил Поздеева, МЮ вылетел из Кубка

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 2 марта.

1. Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо

Гол украинского страйкера принес римскому клуб три очка

2А. VAR помог. Верес на последней минуте вырвал победу в игре против Колоса

Игорь Харатин забил бывшей команде, принеся победу нынешней

2В. Переиграли и обошли. Заря в Киеве одолела Рух

Команда Бартуловича забила по голу в каждом из таймов и добыла три очка

2С. Нокаут от аутсайдера. Ингулец в Кривом Роге обыграл Кривбасс

Команда Юрия Вернидуба ужасно начала 2025 год

3. Таблица УПЛ после 19-го тура. Сколько очков между Динамо и Шахтером?

Полтавской Ворскле удалось притормозить лидера чемпионата Украины

3А. Дьявольский провал в Кубке Англии. Ман Юнайтед по пенальти уступил Фулхэму

Команды провели интересный матч на арене «Олд Траффорд» в Манчестере

3В. Две красные и спасение в овертайме. Брайтон одолел Ньюкасл в Кубке Англии

В птичьем дерби «чайки» одолели «сорок»

5А. Возвращение на вершину. Барселона не оставила шансов Реалу Сосьедад

Команда Ханса-Дитера Флика забила 4 безответных мяча

5В. Милан уступил в меньшинстве Лацио, пропустив с пенальти на 90+8 мин

Вечером 2 марта в Милане состоялся топ-матч 27-го тура Серии А

6. Две украинки сыграют в квалификации «пятого Grand Slam». Известны соперницы

Юлия Стародубцева и Дарья Снигур поборются за выход в основу тысячника в Индиан-Уэллс

7А. Зрелищный бой без победителя. Джервонта Дэвис не сумел одолеть Роуча

Чемпион мира по версии WBA в легком весе сохранил титул

7В. Джервонта провалился, но смог спастись. Теперь нужен реванш

Ламонт Роуч выдал лучший бой в карьере

8. «Знаю историю изнутри». Палкин поделился подробностями допинг-кейса Мудрика

Генеральный директор «Шахтера» не верит в вину Михаила

9. Что изменилось в Мерседес W16? Детальный разбор новой машины

Технические новинки Мерседес. Что стоит знать о новом болиде?

10. Бабич рассказал о пережитых эмоциях в результате дроновой атаки на Одессу

«Черноморец» не был сторонником переносить игру с «Левым Берегом»