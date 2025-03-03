Победный гол Довбыка, Харатин разозлил Поздеева, МЮ вылетел из Кубка
Главные новости за 2 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 2 марта.
1. Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо
Гол украинского страйкера принес римскому клуб три очка
2А. VAR помог. Верес на последней минуте вырвал победу в игре против Колоса
Игорь Харатин забил бывшей команде, принеся победу нынешней
2В. Переиграли и обошли. Заря в Киеве одолела Рух
Команда Бартуловича забила по голу в каждом из таймов и добыла три очка
2С. Нокаут от аутсайдера. Ингулец в Кривом Роге обыграл Кривбасс
Команда Юрия Вернидуба ужасно начала 2025 год
3. Таблица УПЛ после 19-го тура. Сколько очков между Динамо и Шахтером?
Полтавской Ворскле удалось притормозить лидера чемпионата Украины
3А. Дьявольский провал в Кубке Англии. Ман Юнайтед по пенальти уступил Фулхэму
Команды провели интересный матч на арене «Олд Траффорд» в Манчестере
3В. Две красные и спасение в овертайме. Брайтон одолел Ньюкасл в Кубке Англии
В птичьем дерби «чайки» одолели «сорок»
5А. Возвращение на вершину. Барселона не оставила шансов Реалу Сосьедад
Команда Ханса-Дитера Флика забила 4 безответных мяча
5В. Милан уступил в меньшинстве Лацио, пропустив с пенальти на 90+8 мин
Вечером 2 марта в Милане состоялся топ-матч 27-го тура Серии А
6. Две украинки сыграют в квалификации «пятого Grand Slam». Известны соперницы
Юлия Стародубцева и Дарья Снигур поборются за выход в основу тысячника в Индиан-Уэллс
7А. Зрелищный бой без победителя. Джервонта Дэвис не сумел одолеть Роуча
Чемпион мира по версии WBA в легком весе сохранил титул
7В. Джервонта провалился, но смог спастись. Теперь нужен реванш
Ламонт Роуч выдал лучший бой в карьере
8. «Знаю историю изнутри». Палкин поделился подробностями допинг-кейса Мудрика
Генеральный директор «Шахтера» не верит в вину Михаила
9. Что изменилось в Мерседес W16? Детальный разбор новой машины
Технические новинки Мерседес. Что стоит знать о новом болиде?
10. Бабич рассказал о пережитых эмоциях в результате дроновой атаки на Одессу
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Поединок состоится 3 марта в 15:00 по Киеву