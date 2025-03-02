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Украина. Вторая лига
02 марта 2025, 12:24 | Обновлено 02 марта 2025, 12:30
372
1

ОФИЦИАЛЬНО. Юный бразильский талан перешел во вторую команду Полесья

Валиффер присоединился к «Полесью-2»

02 марта 2025, 12:24 | Обновлено 02 марта 2025, 12:30
372
1
ОФИЦИАЛЬНО. Юный бразильский талан перешел во вторую команду Полесья
ФК Полесье. Валиффер

Житомирское «Полесье» официально представило нового игрока комадной «Полесье-2» бразильца Валиффера.

19-летний вингер согласился подписать с клубом на три года. Другие детали договора представители «волков» не сообщают.

Согласно регламенту футболист сможет выступать как за вторую команду «Полесье», так и за молодежку.

Начал профессиональную карьеру игрок в составе академии бразильского клуба «Байя». После того как Валиффер стал лучшим бомбардиром в составе «Байя» U-20, вингер сыграл первые три матча за главную команду.

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Полесье-2 Житомир Вторая лига Украины трансферы чемпионат Украины по футболу
Андрей Витренко Источник: ФК Полесье
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Keen Vision
Більше на казаха чи узбека схожий.
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