ОФИЦИАЛЬНО. Юный бразильский талан перешел во вторую команду Полесья

Житомирское «Полесье» официально представило нового игрока комадной «Полесье-2» бразильца Валиффера.

19-летний вингер согласился подписать с клубом на три года. Другие детали договора представители «волков» не сообщают.

Согласно регламенту футболист сможет выступать как за вторую команду «Полесье», так и за молодежку.

Начал профессиональную карьеру игрок в составе академии бразильского клуба «Байя». После того как Валиффер стал лучшим бомбардиром в составе «Байя» U-20, вингер сыграл первые три матча за главную команду.