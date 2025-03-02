ОФИЦИАЛЬНО. Юный бразильский талан перешел во вторую команду Полесья
Валиффер присоединился к «Полесью-2»
Житомирское «Полесье» официально представило нового игрока комадной «Полесье-2» бразильца Валиффера.
19-летний вингер согласился подписать с клубом на три года. Другие детали договора представители «волков» не сообщают.
Согласно регламенту футболист сможет выступать как за вторую команду «Полесье», так и за молодежку.
Начал профессиональную карьеру игрок в составе академии бразильского клуба «Байя». После того как Валиффер стал лучшим бомбардиром в составе «Байя» U-20, вингер сыграл первые три матча за главную команду.
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