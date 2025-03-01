ОФИЦИАЛЬНО. Введено новое правило футбола для задержки мяча вратарями

Международный совет футбола (IFAB) принял ряд изменений в правила игры в футбол, которые вступят в силу в сезоне 2025/26.

Введено правило, согласно которому голкиперы не вправе задерживать у себя мяч более 8 секунд. Если вратарь будет удерживать мяч более 8 секунд, арбитр должен назначить угловой удар.

Одним из главных изменений стала поправка к Правилу 12.2 (Непрямой свободный удар). После успешного тестирования, показавшего положительный эффект, IFAB единогласно решила изменить наказание для вратарей, слишком долго удерживающих мяч. Теперь, если вратарь держит мяч более 8 секунд (с визуальным отсчетом 5 секунд от арбитра), сопернику будет назначен угловой удар, а не непрямой свободный удар, как это предусмотрено сейчас за превышение 6 секунд.

Эти и перечисленные ниже изменения вступят в силу 1 июля 2025 года, но начинающиеся ранее соревнования могут внедрить их досрочно или отложить до начала следующего сезона. В частности, новые правила будут действовать на Клубном чемпионате мира 2025 года, который стартует 14 июня.

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Также обнародованы некоторые другие изменения в правила футбола, которые были приняты на 139-м ежегодном заседании IFAB в Белфасте (Северная Ирландия), организованном Ирландской футбольной ассоциацией.

🔹 Правило 3.10 (Капитан команды)

В Правила игры внесены рекомендации для соревнований, в которых хотят внедрить принцип, по которому только капитан команды имеет право обращаться к арбитру в определенных ситуациях. Такую практику успешно опробовали в нескольких соревнованиях в прошлом году. IFAB подчеркнула, что улучшенная коммуникация между арбитрами и капитанами будет способствовать большей справедливости и взаимоуважению в игре.

🔹 Правило 8.2 (Спорный мяч)

Если мяч оказался за пределами штрафной в момент остановки игры, его передадут команде, которая владела мячом или могла его получить (если это очевидно для арбитра). Если это непонятно, мяч передается команде, игрок которой последним его касался.

🔹 Правило 9.2 (Мяч в игре)

Непрямой свободный удар без дисциплинарного наказания будет назначаться, если официальное лицо команды, запасной, замененный или удаленный игрок, а также игрок, временно покинувший поле, коснется мяча, когда тот уходит за пределы поля, без намерения несправедливо повлиять на игру.

🔹 Протокол VAR

Теперь организаторы соревнования могут разрешать арбитру производить объявление после просмотра VAR или длительной видеопроверки.

🔹 Позиция ассистентов арбитра при VAR

Поскольку VAR контролирует решения по головам и нарушениям вратарей, ассистент арбитра должен располагаться на линии 11-метровой отметки, которая используется как ориентир для офсайда.

Также стало известно о дополнительных инициативах IFAB и FIFA.

🔹 Испытание боди-камер для арбитров

После положительного опыта использования бодикамер в некоторых матчах для учебных целей, IFAB поддержала инициативу FIFA по тестированию бодикамер в своих соревнованиях, в частности, на Клубном чемпионате мира FIFA планирует использовать эти камеры как часть трансляций матчей.

🔹 Тесты системы футбольной видеоподдержки (Football Video Support)

IFAB рассматривает возможность использования более доступной видеосистемы с минимальным количеством камер. Ее тестировали в нескольких соревнованиях FIFA в 2024 году, и теперь испытания будут расширены.

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🔹 Офсайд-эксперименты

IFAB планирует дополнительные тестирования изменений в трактовке офсайдов, чтобы стимулировать атакующий футбол и увеличить количество голевых моментов. FIFA испытает эти изменения на нескольких своих турнирах.

🔹 Улучшение поведения игроков

Продолжаются тестирования, направленные на улучшение поведения участников, а также FIFA предоставила обновление относительно кампании по повышению осведомленности о сотрясении мозга: Suspect and Protect, которая перешла в следующий этап. В нее присоединяется все больше национальных ассоциаций FIFA, участвующих в информационных сессиях для поддержки внедрения кампании на местном уровне.

Заседание IFAB возглавила Ирландская футбольная ассоциация. В нем также приняли участие представители FIFA, Футбольной ассоциации Англии (FA), Шотландской FA, Футбольной ассоциации Уэльса и администрации IFAB.