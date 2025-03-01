Черноморец – Левый Берег. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В 15:30 начался матч очередного тура УПЛ, в котором Черноморец принимает Левый Берег.

Обе команды ведут борьбу за выживание: одесситы с 15 очками находятся на 15-й позиции, а киевляне набрали 16 пунктов и занимают 14-ю позицию.

В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

Чемпионат Украины. 19-й тур

Черноморец – Левый Берег (обновляется) 0:1

Гол: Шастал, 21