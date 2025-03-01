01.03.2025 15:30 – FT 0 : 1
Украина. Премьер лига01 марта 2025, 16:03 |
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Черноморец – Левый Берег. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты матча УПЛ
01 марта 2025, 16:03 |
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В 15:30 начался матч очередного тура УПЛ, в котором Черноморец принимает Левый Берег.
Обе команды ведут борьбу за выживание: одесситы с 15 очками находятся на 15-й позиции, а киевляне набрали 16 пунктов и занимают 14-ю позицию.
В новости будут появляться видео голов и обзор матча.
Чемпионат Украины. 19-й тур
Черноморец – Левый Берег (обновляется) 0:1
Гол: Шастал, 21
События матча
21’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шастал (Левый Берег).
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