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  4. Тренер Довбыка и компании. В Серии А назвали лучшего наставника месяца
Италия
28 февраля 2025, 15:55 | Обновлено 28 февраля 2025, 15:56
199
1

Тренер Довбыка и компании. В Серии А назвали лучшего наставника месяца

Клаудио Раньери в феврале не проигрывал

28 февраля 2025, 15:55 | Обновлено 28 февраля 2025, 15:56
199
1
Тренер Довбыка и компании. В Серии А назвали лучшего наставника месяца
Getty Images/Global Images Ukraine

73-летний итальянский главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери получил награду лучшего тренера по итогам февраля.

Награда будет вручена ему перед матчем «Ромы» с «Комо».

В феврале римский клуб не проигрывал в Серии А. Подопечные Раньери одержали 3 победы и 1 ничью.

«Рома» благодаря хорошим результатам снова включилась в борьбу за места в еврокубках, и Клаудио Раньери заслуживает этой награды в этом месяце.

Ранее стало известно, что украинский форвард «Ромы» Артем Довбик пропустил тренировку перед матчем с «Комо».

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чемпионат Италии по футболу Серия A Клаудио Раньери Рома Рим Артем Довбик
Александр Сильченко Источник: Серия A
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Victor673256ua
Раньєрі вдалося навести лад у Ромі. Але команда вже дуже багато втратила
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