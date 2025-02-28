Тренер Довбыка и компании. В Серии А назвали лучшего наставника месяца
Клаудио Раньери в феврале не проигрывал
73-летний итальянский главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери получил награду лучшего тренера по итогам февраля.
Награда будет вручена ему перед матчем «Ромы» с «Комо».
В феврале римский клуб не проигрывал в Серии А. Подопечные Раньери одержали 3 победы и 1 ничью.
«Рома» благодаря хорошим результатам снова включилась в борьбу за места в еврокубках, и Клаудио Раньери заслуживает этой награды в этом месяце.
Ранее стало известно, что украинский форвард «Ромы» Артем Довбик пропустил тренировку перед матчем с «Комо».
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