Тренер Довбыка и компании. В Серии А назвали лучшего наставника месяца

73-летний итальянский главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери получил награду лучшего тренера по итогам февраля.

Награда будет вручена ему перед матчем «Ромы» с «Комо».

В феврале римский клуб не проигрывал в Серии А. Подопечные Раньери одержали 3 победы и 1 ничью.

«Рома» благодаря хорошим результатам снова включилась в борьбу за места в еврокубках, и Клаудио Раньери заслуживает этой награды в этом месяце.

Ранее стало известно, что украинский форвард «Ромы» Артем Довбик пропустил тренировку перед матчем с «Комо».