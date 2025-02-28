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28 февраля 2025, 10:36 | Обновлено 28 февраля 2025, 10:48
218
0

ОФИЦИАЛЬНО. Два украинца перешли в литовский клуб с высшей лиги

«Джюгас» представил новичков команды

28 февраля 2025, 10:36 | Обновлено 28 февраля 2025, 10:48
218
0
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинца перешли в литовский клуб с высшей лиги
Фейсбук. Даниил Рябенко

Находящийся в высшей лиге литовский клуб «Джюгас» официально представил двух новичков команды из Украины. К коллективу присоединились Вячеслав Кульбачук и Даниил Рябенко.

На собственном клубном сайте «Джюгас» не распространяет информацию об условиях сотрудничества с игроками.

Последним клубом 20-летнего Кульбачука стал венгерский второлиговый «Годвер». Сначала защитник выступал на уровне академии клуба после начала полномасштабного вторжения в Украине, однако в 2024 году футболиста перевели в основную команду. Всего Вячеслав сыграл 14 поединков в составе «Годвера».

В свою очередь Рябенко с января 2024 года представлял цвет грузинского «Колхети», в котором пробыл ровно год. Ранее Данило находился в чемпионатах Венгрии и Армении, а вот в Украине вратарь был игроком клуба «Сталь» Каменское.

«Джюгас» выступает в главной лиге Литвы с сезона-2020/2021, однако никогда коллектив не финишировал среди пятерки лучших.

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Андрей Витренко Источник
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