Алексей СИЧ – о дебюте за сборную: «Я даже не думал, что выйду на поле»

Фланговый защитник сборной Украины и львовских «Карпат» Алексей Сыч в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился эмоциями от игры за национальную команду.

– В прошлом году ты дебютировал в составе национальной сборной Украины. Расскажи немного о том, что чувствовал в тот момент и ожидаешь ли вызовов на следующие матчи?

– Ну что чувствовал, это, наверное, одно из лучших ощущений. По моему мнению, для каждого футболиста вызов в национальную сборную является одним из важнейших моментов в карьере. Конечно, я даже не думал, что меня выпустят на поле, но когда так случилось, то было такое минимальное волнение. Вышел на поле, пару минут и все забылось.