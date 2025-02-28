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  4. Алексей СИЧ – о дебюте за сборную: «Я даже не думал, что выйду на поле»
Лига наций
28 февраля 2025, 12:39 |
115
0

Алексей СИЧ – о дебюте за сборную: «Я даже не думал, что выйду на поле»

Защитник «Карпат» поделился эмоциями от игры за национальную команду

28 февраля 2025, 12:39 |
115
0
Алексей СИЧ – о дебюте за сборную: «Я даже не думал, что выйду на поле»
УАФ. Алексей Сыч

Фланговый защитник сборной Украины и львовских «Карпат» Алексей Сыч в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился эмоциями от игры за национальную команду.

– В прошлом году ты дебютировал в составе национальной сборной Украины. Расскажи немного о том, что чувствовал в тот момент и ожидаешь ли вызовов на следующие матчи?

– Ну что чувствовал, это, наверное, одно из лучших ощущений. По моему мнению, для каждого футболиста вызов в национальную сборную является одним из важнейших моментов в карьере. Конечно, я даже не думал, что меня выпустят на поле, но когда так случилось, то было такое минимальное волнение. Вышел на поле, пару минут и все забылось.

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Алексей Сыч инсайд сборная Украины по футболу Лига наций
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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