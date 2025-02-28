В последний раз Болонья выигрывала Милан в домашнем матче в 2002 году

27 февраля в матче 9-го тура Серии А «Болонья» одержала победу над «Миланом» со счетом 2:1.

Эта победа стала исторической для «Болоньи», ведь последний раз команда выигрывала у «россонери» на своем поле в 2002 году.

10 марта 2022 года «Милан» потерпел поражение со счетом 0:2.

Это поражение отбросило «Милан» на восьмую позицию. Сержиу Консейсау после матча остался недовольным арбитражем, который не увидел игру рукой в первом забитом голе «Болоньи».

Ранее стало известно, что «Болонья» победила «Милан».