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Италия
28 февраля 2025, 06:25 | Обновлено 28 февраля 2025, 07:48
168
1

В последний раз Болонья выигрывала Милан в домашнем матче в 2002 году

Завершилась неудачная серия

28 февраля 2025, 06:25 | Обновлено 28 февраля 2025, 07:48
168
1
В последний раз Болонья выигрывала Милан в домашнем матче в 2002 году
Getty Images/Global Images Ukraine

27 февраля в матче 9-го тура Серии А «Болонья» одержала победу над «Миланом» со счетом 2:1.

Эта победа стала исторической для «Болоньи», ведь последний раз команда выигрывала у «россонери» на своем поле в 2002 году.

10 марта 2022 года «Милан» потерпел поражение со счетом 0:2.

Это поражение отбросило «Милан» на восьмую позицию. Сержиу Консейсау после матча остался недовольным арбитражем, который не увидел игру рукой в первом забитом голе «Болоньи».

Ранее стало известно, что «Болонья» победила «Милан».

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Милан Серия A Болонья чемпионат Италии по футболу Болонья - Милан
Александр Сильченко Источник: Opta
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Leon Killer
В 2002 году!!!
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