Италия28 февраля 2025, 06:25 | Обновлено 28 февраля 2025, 07:48
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В последний раз Болонья выигрывала Милан в домашнем матче в 2002 году
Завершилась неудачная серия
28 февраля 2025, 06:25 | Обновлено 28 февраля 2025, 07:48
168
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27 февраля в матче 9-го тура Серии А «Болонья» одержала победу над «Миланом» со счетом 2:1.
Эта победа стала исторической для «Болоньи», ведь последний раз команда выигрывала у «россонери» на своем поле в 2002 году.
10 марта 2022 года «Милан» потерпел поражение со счетом 0:2.
Это поражение отбросило «Милан» на восьмую позицию. Сержиу Консейсау после матча остался недовольным арбитражем, который не увидел игру рукой в первом забитом голе «Болоньи».
Ранее стало известно, что «Болонья» победила «Милан».
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