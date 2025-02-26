Англия26 февраля 2025, 23:49 |
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ВИДЕО. Салах и Макалистер организовали второй гол Ливерпуля
Команда побеждает соперника со счетом 2:0
26 февраля 2025, 23:49 |
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В среду, 26 февраля, в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги, встречаются «Ливерпуль» и «Ньюкасл».
Игра проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 63-й минуте матча Мохамед Салах выполнил точную передачу на Алексиса Макаллистера, который с десяти метров пробил точно в девятку.
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