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  4. ВИДЕО. Салах и Макалистер организовали второй гол Ливерпуля
Англия
26 февраля 2025, 23:49 |
57
0

ВИДЕО. Салах и Макалистер организовали второй гол Ливерпуля

Команда побеждает соперника со счетом 2:0

26 февраля 2025, 23:49 |
57
0
ВИДЕО. Салах и Макалистер организовали второй гол Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 26 февраля, в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги, встречаются «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Игра проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 63-й минуте матча Мохамед Салах выполнил точную передачу на Алексиса Макаллистера, который с десяти метров пробил точно в девятку.

ВИДЕО. Салах и Макалистер организовали второй гол Ливерпуля

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Ливерпуль Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Ньюкасл Алексис Макаллистер
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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