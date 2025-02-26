В среду, 26 февраля, в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги, встречаются «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Игра проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

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На 63-й минуте матча Мохамед Салах выполнил точную передачу на Алексиса Макаллистера, который с десяти метров пробил точно в девятку.

ВИДЕО. Салах и Макалистер организовали второй гол Ливерпуля