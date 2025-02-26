Англия26 февраля 2025, 23:38 |
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Ливерпуль – Ньюкасл – 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
«Мерсисайдцы» на своем поле принимают «сорок»
26 февраля 2025, 23:38 |
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В среду, 26 февраля, в матче 27-го тура чемпионата Англии встречаются «Ливерпуль» и «Ньюкасл».
Встреча проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 12-й минуте Доминик Собослаи открыл счет в матче. Венгр получил от партнера пас в штрафной и переправил его в ворота.
На 63-й минуте Алексис Маккалистер получил пас от Мохамеда Салаха и сильно пробил верхом с 10-ти метров.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
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