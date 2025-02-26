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Англия
26 февраля 2025, 23:38 |
247
0

Ливерпуль – Ньюкасл – 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

«Мерсисайдцы» на своем поле принимают «сорок»

26 февраля 2025, 23:38 |
247
0
Ливерпуль – Ньюкасл – 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 26 февраля, в матче 27-го тура чемпионата Англии встречаются «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Встреча проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 12-й минуте Доминик Собослаи открыл счет в матче. Венгр получил от партнера пас в штрафной и переправил его в ворота.

На 63-й минуте Алексис Маккалистер получил пас от Мохамеда Салаха и сильно пробил верхом с 10-ти метров.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Ньюкасл Ливерпуль - Ньюкасл Доминик Собослаи
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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