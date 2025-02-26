ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Буковины перебрался к лидеру Первой лиги

Лидер Первой лиги «Агробизнес» на правах свободного агента подписал контракт с 21-летним форвардом Артемом Нижником.

Молодой футболист в новом коллективе будет выступать под 27-м игровым номером.

Последней командой Артема стал клуб «Горняк-Спорт», в котором спортсмен провел полностью сезон-2023/24. Футболисту удалось отыграть 27 матчей за клуб, в которых он оформил один ассист и два гола. К тому же, ранее Нижник представлял цвета «Буковины» и «Металлиста 1925» U-19.

Интересно, что нападающий полноценно тренируется с «Агробизнесом» еще с осени 2024 года.