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Украина. Первая лига
26 февраля 2025, 13:42 | Обновлено 26 февраля 2025, 13:45
347
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Буковины перебрался к лидеру Первой лиги

Артем Нижник стал новым игроком «Агробизнеса»

26 февраля 2025, 13:42 | Обновлено 26 февраля 2025, 13:45
347
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Буковины перебрался к лидеру Первой лиги
ФК Буковина. Артем Нижник

Лидер Первой лиги «Агробизнес» на правах свободного агента подписал контракт с 21-летним форвардом Артемом Нижником.

Молодой футболист в новом коллективе будет выступать под 27-м игровым номером.

Последней командой Артема стал клуб «Горняк-Спорт», в котором спортсмен провел полностью сезон-2023/24. Футболисту удалось отыграть 27 матчей за клуб, в которых он оформил один ассист и два гола. К тому же, ранее Нижник представлял цвета «Буковины» и «Металлиста 1925» U-19.

Интересно, что нападающий полноценно тренируется с «Агробизнесом» еще с осени 2024 года.

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Артем Нижник Агробизнес Первая лига Украины трансферы Горняк-Спорт Буковина Черновцы
Андрей Витренко Источник: ФК Агробизнес
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