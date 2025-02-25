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Испания
25 февраля 2025, 23:05 | Обновлено 25 февраля 2025, 23:33
1290
0

Барселона – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Кубка Испании 2024/25

25 февраля 2025, 23:05 | Обновлено 25 февраля 2025, 23:33
1290
0
Барселона – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Барселона. Стадион Олимпико

25 февраля проходит первый матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Атлетико.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ответный поединок состоится 2 апреля в Мадриде на стадионе Метрополитано.

Кубок Испании 2024/25. 1/2 финала

Первый матч, 25 февраля

Барселона – Атлетико – 3:2 (матч продолжается)

Голы: Педри, 19, Кубарси, 21, Мартинес, 41 – Альварес, 1, Гризманн, 6

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Альварес, 1 мин.

ГОЛ! 0:2 Гризманн, 6 мин.

ГОЛ! 1:2 Педри, 19 мин.

ГОЛ! 2:2 Кубарси, 21 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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