Барселона – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Кубка Испании 2024/25
25 февраля проходит первый матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Атлетико.
Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.
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Ответный поединок состоится 2 апреля в Мадриде на стадионе Метрополитано.
Кубок Испании 2024/25. 1/2 финала
Первый матч, 25 февраля
Барселона – Атлетико – 3:2 (матч продолжается)
Голы: Педри, 19, Кубарси, 21, Мартинес, 41 – Альварес, 1, Гризманн, 6
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Альварес, 1 мин.
ГОЛ! 0:2 Гризманн, 6 мин.
ГОЛ! 1:2 Педри, 19 мин.
ГОЛ! 2:2 Кубарси, 21 мин.
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