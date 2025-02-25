ВИДЕО. Калинина удвоила преимущество сборной Украины против Хорватии
Сине-желтые преобладают над соперницами
25 февраля в матче Лиги наций среди женщин национальная сборная Украины проводит матч против сборной Хорватии.
Во втором тайме Яна Калинина великолепно включилась в момент, когда «кожаный» после подачи партнерши отлетел к ней. Яна сильно пробила по воротам Хорватии.
Счет 2:0. На 2-й минуте Яна Котик замкнула передачу с углового. Хорошее начало от украинской сборной.
Четыре дня назад сине-желтые в Дурресе победили команду Албании (2:1). В другом матче группы Чехия разгромила Хорватию (4:0).
Лига наций. Группа В4
Украина – Хорватия – 2:0
Гол: Котик, 2, Калинина, 61
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