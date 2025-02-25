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  4. ВИДЕО. Калинина удваивает преимущество сборной Украины против Хорватии
Сборная УКРАИНЫ
25 февраля 2025, 20:29 |
180
0

ВИДЕО. Калинина удваивает преимущество сборной Украины против Хорватии

Сине-желтые преобладают над соперницами

25 февраля 2025, 20:29 |
180
0
ВИДЕО. Калинина удваивает преимущество сборной Украины против Хорватии
УАФ. Яна Калинина

25 февраля в матче Лиги наций среди женщин национальная сборная Украины проводит матч против сборной Хорватии.

Во втором тайме Яна Калинина великолепно включилась в момент, когда «кожаный» после подачи партнерши отлетел к ней. Яна сильно пробила по воротам Хорватии.

Счет 2:0. На 2-й минуте Яна Котик замкнула передачу с углового. Хорошее начало от украинской сборной.

Четыре дня назад сине-желтые в Дурресе победили команду Албании (2:1). В другом матче группы Чехия разгромила Хорватию (4:0).

Лига наций. Группа В4

Украина – Хорватия – 2:0

Гол: Котик, 2, Калинина, 61

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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