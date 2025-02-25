Лига наций25 февраля 2025, 19:25 | Обновлено 25 февраля 2025, 19:52
1080
0
ВИДЕО. Женская сборная Украины выходит вперед на 2-й минуте
В матче женской Лиги наций сине-желтые контролируют игру
25 февраля 2025, 19:25 | Обновлено 25 февраля 2025, 19:52
1080
0
25 февраля в матче Лиги наций среди женщин национальная сборная Украины проводит матч против сборной Хорватии.
Уже на 2-й минуте Яна Котик замкнула передачу с углового. Хорошее начало от украинской сборной.
Четыре дня назад сине-желтые в Дурресе победили команду Албании (2:1). В другом матче группы Чехия разгромила Хорватию (4:0).
Лига наций. Группа В4
Украина – Хорватия – 1:0
Гол: Котик, 2.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 февраля 2025, 01:25 1
Итальянский коуч дал несколько комментариев после разгромной победы в Серии А
Футбол | 25 февраля 2025, 12:19 2
«Валенсия» заинтересовала португальского футболиста
Футбол | 25.02.2025, 13:16
Футбол | 24.02.2025, 20:53
Футбол | 25.02.2025, 19:34
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.02.2025, 22:11 14
24.02.2025, 04:02 7
24.02.2025, 08:18
24.02.2025, 07:47 1
25.02.2025, 04:59 9
25.02.2025, 13:13 1
23.02.2025, 22:25 5