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Лига наций
25 февраля 2025, 19:25 | Обновлено 25 февраля 2025, 19:52
1080
0

ВИДЕО. Женская сборная Украины выходит вперед на 2-й минуте

В матче женской Лиги наций сине-желтые контролируют игру

25 февраля 2025, 19:25 | Обновлено 25 февраля 2025, 19:52
1080
0
ВИДЕО. Женская сборная Украины выходит вперед на 2-й минуте
ФК Ворскла. Яна Котик

25 февраля в матче Лиги наций среди женщин национальная сборная Украины проводит матч против сборной Хорватии.

Уже на 2-й минуте Яна Котик замкнула передачу с углового. Хорошее начало от украинской сборной.

Четыре дня назад сине-желтые в Дурресе победили команду Албании (2:1). В другом матче группы Чехия разгромила Хорватию (4:0).

Лига наций. Группа В4

Украина – Хорватия – 1:0

Гол: Котик, 2.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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