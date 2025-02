Ливерпуль выиграл Манчестер Сити с низким показателем владения мячом

23 февраля в матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» дома уступил «Ливерпулю» (0:2).

Несмотря на победу, подопечные Арне Слота установили интересный антирекорд. Команда стала победителем при очень низком владении мячом - всего 34%.

По информации издания Opta, это самый низкий показатель в истории «Ливерпуля» с сезона 2003/04, когда начали собирать статистику.

Также «Манчестер Сити» создал вдвое больше моментов у ворот Алиссона, но это подопечным Пепа Гвардиолы не помогло.

В прошлом туре «Ливерпуль» показал худший второй тайм в истории, не нанеся ни одного удара по воротам соперника. В той игре подопечные Арне Слота победили «Вулверхэмптон».

34% - Liverpool had just 34% possession in today’s 2-0 win over Manchester City; their lowest in a Premier League victory on record (since 2003-04). Adaptable. pic.twitter.com/jG4yjVofNT