Ливерпуль выиграл Манчестер Сити с низким показателем владения мячом
Команда Арне Слота установила интересный антирекорд
23 февраля в матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» дома уступил «Ливерпулю» (0:2).
Несмотря на победу, подопечные Арне Слота установили интересный антирекорд. Команда стала победителем при очень низком владении мячом - всего 34%.
По информации издания Opta, это самый низкий показатель в истории «Ливерпуля» с сезона 2003/04, когда начали собирать статистику.
Также «Манчестер Сити» создал вдвое больше моментов у ворот Алиссона, но это подопечным Пепа Гвардиолы не помогло.
В прошлом туре «Ливерпуль» показал худший второй тайм в истории, не нанеся ни одного удара по воротам соперника. В той игре подопечные Арне Слота победили «Вулверхэмптон».
34% - Liverpool had just 34% possession in today’s 2-0 win over Manchester City; their lowest in a Premier League victory on record (since 2003-04). Adaptable. pic.twitter.com/jG4yjVofNT— OptaJoe (@OptaJoe) February 23, 2025
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