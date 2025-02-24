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Англия
24 февраля 2025, 03:20 | Обновлено 24 февраля 2025, 03:21
119
0

Ливерпуль выиграл Манчестер Сити с низким показателем владения мячом

Команда Арне Слота установила интересный антирекорд

24 февраля 2025, 03:20 | Обновлено 24 февраля 2025, 03:21
119
0
Ливерпуль выиграл Манчестер Сити с низким показателем владения мячом
Getty Images/Global Images Ukraine

23 февраля в матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» дома уступил «Ливерпулю» (0:2).

Несмотря на победу, подопечные Арне Слота установили интересный антирекорд. Команда стала победителем при очень низком владении мячом - всего 34%.

По информации издания Opta, это самый низкий показатель в истории «Ливерпуля» с сезона 2003/04, когда начали собирать статистику.

Также «Манчестер Сити» создал вдвое больше моментов у ворот Алиссона, но это подопечным Пепа Гвардиолы не помогло.

В прошлом туре «Ливерпуль» показал худший второй тайм в истории, не нанеся ни одного удара по воротам соперника. В той игре подопечные Арне Слота победили «Вулверхэмптон».

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Александр Сильченко Источник: Opta
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