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Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 16:45 |
574
0

Александрия – Заря – 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

21 февраля команды встречаются в матче 18-го тура

23 февраля 2025, 16:45 |
574
0
Александрия – Заря – 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

У неділю, 21 лютого, о 15:30 відбувається матч 18-го туру Української Прем'єр-ліги 2024/2025, у якому грають «Олександрія» та «Зоря».

Команди зустрічаються на стадіоні «Ніка» у місті Олександрія.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі live в Telegram Sport.ua

Обслуговувати матч буде арбітр Максим Козиряцький із Запоріжжя.

На 43-й минуте Роман Вантух замкнул передачу от партнера. Удар Романа оказался настолько мощным, что голкипер «александрийцев» даже не среагировал.

Однако на 45+1 Александр Филиппов сразу же сравнял счет в матче.

В начале второго тайма, Александр Филиппов вывел «Александрию» вперед. Хозяева поля воспользовались ошибкой в защите «Зари» и Филиппов сумел замкнуть пас Мишнева.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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