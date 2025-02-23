Александрия – Заря – 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
21 февраля команды встречаются в матче 18-го тура
У неділю, 21 лютого, о 15:30 відбувається матч 18-го туру Української Прем'єр-ліги 2024/2025, у якому грають «Олександрія» та «Зоря».
Команди зустрічаються на стадіоні «Ніка» у місті Олександрія.
Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі live в Telegram Sport.ua
Обслуговувати матч буде арбітр Максим Козиряцький із Запоріжжя.
На 43-й минуте Роман Вантух замкнул передачу от партнера. Удар Романа оказался настолько мощным, что голкипер «александрийцев» даже не среагировал.
Однако на 45+1 Александр Филиппов сразу же сравнял счет в матче.
В начале второго тайма, Александр Филиппов вывел «Александрию» вперед. Хозяева поля воспользовались ошибкой в защите «Зари» и Филиппов сумел замкнуть пас Мишнева.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
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