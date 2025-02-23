Александрия – Заря – 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

У неділю, 21 лютого, о 15:30 відбувається матч 18-го туру Української Прем'єр-ліги 2024/2025, у якому грають «Олександрія» та «Зоря».

Команди зустрічаються на стадіоні «Ніка» у місті Олександрія.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі live в Telegram Sport.ua

Обслуговувати матч буде арбітр Максим Козиряцький із Запоріжжя.

На 43-й минуте Роман Вантух замкнул передачу от партнера. Удар Романа оказался настолько мощным, что голкипер «александрийцев» даже не среагировал.

Однако на 45+1 Александр Филиппов сразу же сравнял счет в матче.

В начале второго тайма, Александр Филиппов вывел «Александрию» вперед. Хозяева поля воспользовались ошибкой в защите «Зари» и Филиппов сумел замкнуть пас Мишнева.

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