Рух Львов – ЛНЗ Черкассы. Видео голов и обзор матча (обновляется)

22 февраля проходит матч 18-го тура УПЛ 2024/25 между командами Рух и ЛНЗ Черкассы.

Коллективы играют на Арене Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

УПЛ 2024/25. 18-й тур, 22 февраля

Рух Львов – ЛНЗ Черкассы – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Танковский, 4

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Танковский, 4 мин.