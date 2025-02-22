Украина. Премьер лига22 февраля 2025, 18:38 |
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Рух Львов – ЛНЗ Черкассы. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 18-го тура УПЛ 2024/25
22 февраля 2025, 18:38 |
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22 февраля проходит матч 18-го тура УПЛ 2024/25 между командами Рух и ЛНЗ Черкассы.
Коллективы играют на Арене Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
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УПЛ 2024/25. 18-й тур, 22 февраля
Рух Львов – ЛНЗ Черкассы – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Танковский, 4
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Танковский, 4 мин.
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