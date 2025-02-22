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  4. Рух Львов – ЛНЗ Черкассы. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 18:38 |
321
0

Рух Львов – ЛНЗ Черкассы. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 18-го тура УПЛ 2024/25

22 февраля 2025, 18:38 |
321
0
Рух Львов – ЛНЗ Черкассы. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ЛНЗ Черкассы. Вячеслав Танковский

22 февраля проходит матч 18-го тура УПЛ 2024/25 между командами Рух и ЛНЗ Черкассы.

Коллективы играют на Арене Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

УПЛ 2024/25. 18-й тур, 22 февраля

Рух Львов – ЛНЗ Черкассы – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Танковский, 4

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Танковский, 4 мин.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Вячеслав Танковский видео голов и обзор Рух Львов ЛНЗ Черкассы Рух - ЛНЗ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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