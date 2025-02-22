Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Танковский забил свой первый гол за ЛНЗ в матче с Рухом на 4-й
Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 18:18 | Обновлено 22 февраля 2025, 18:21
552
0

ВИДЕО. Как Танковский забил свой первый гол за ЛНЗ в матче с Рухом на 4-й

Вячеслав открыл счет в поединке 18-го тура УПЛ, который проходит на Арене Львов

22 февраля 2025, 18:18 | Обновлено 22 февраля 2025, 18:21
552
0
ВИДЕО. Как Танковский забил свой первый гол за ЛНЗ в матче с Рухом на 4-й
ЛНЗ Черкассы. Вячеслав Танковский

22 февраля проходит матч 18-го тура УПЛ 2024/25 между командами Рух и ЛНЗ Черкассы.

Коллективы играют на Арене Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первым в этом поединке отличился Вячеслав Танковский. Он поразил ворота хозяев на 4-й минуте.

Для Танковского это первый гол в футболке клуба из Черкасс. В зимнее трансферное окно он свободным агентом покинул житомирское Полесье.

ВИДЕО. Как Танковский забил свой первый гол за ЛНЗ в матче с Рухом на 4-й

По теме:
Колос – ЮКСА – 2:1. Видео голов и обзор матча
Александрия – Заря. Текстовая трансляция матча
Рух Львов – ЛНЗ Черкассы. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Вячеслав Танковский ЛНЗ Черкассы Рух Львов Рух - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бущан отхватил дважды. Аль-Шабаб в чемпионате упустил победу со счета 2:0
Футбол | 22 февраля 2025, 18:15 12
Бущан отхватил дважды. Аль-Шабаб в чемпионате упустил победу со счета 2:0
Бущан отхватил дважды. Аль-Шабаб в чемпионате упустил победу со счета 2:0

Команда украинского голкипера сыграла вничью в поединке 21-го тура против Аль-Таавуна

Бенфика – Боавишта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 22 февраля 2025, 18:54 0
Бенфика – Боавишта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Бенфика – Боавишта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 22 февраля в 20:00 по Киеву

Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
Футбол | 21.02.2025, 20:42
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля
Футбол | 22.02.2025, 09:49
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля
Бывший чемпион оценил бой Паркера и Баколе: «Никто не хочет с ним драться»
Бокс | 22.02.2025, 02:45
Бывший чемпион оценил бой Паркера и Баколе: «Никто не хочет с ним драться»
Бывший чемпион оценил бой Паркера и Баколе: «Никто не хочет с ним драться»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
22.02.2025, 09:27 25
Футбол
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
21.02.2025, 08:58 4
Футбол
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
21.02.2025, 20:58 2
Футбол
Что было с лыжами украинцев? Сервисмен сборной прокомментировал сингл-микст
Что было с лыжами украинцев? Сервисмен сборной прокомментировал сингл-микст
20.02.2025, 23:10 4
Биатлон
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
21.02.2025, 08:20 4
Бокс
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
21.02.2025, 17:40 11
Теннис
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
21.02.2025, 00:02 7
Футбол
Итоги 1/16 финала Лиги Европы. Кто может дальше попасть Роме с Довбиком?
Итоги 1/16 финала Лиги Европы. Кто может дальше попасть Роме с Довбиком?
21.02.2025, 06:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем