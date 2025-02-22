ВИДЕО. Как Танковский забил свой первый гол за ЛНЗ в матче с Рухом на 4-й
Вячеслав открыл счет в поединке 18-го тура УПЛ, который проходит на Арене Львов
22 февраля проходит матч 18-го тура УПЛ 2024/25 между командами Рух и ЛНЗ Черкассы.
Коллективы играют на Арене Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
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Первым в этом поединке отличился Вячеслав Танковский. Он поразил ворота хозяев на 4-й минуте.
Для Танковского это первый гол в футболке клуба из Черкасс. В зимнее трансферное окно он свободным агентом покинул житомирское Полесье.
ВИДЕО. Как Танковский забил свой первый гол за ЛНЗ в матче с Рухом на 4-й
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