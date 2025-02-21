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Украина. Премьер лига
21 февраля 2025, 17:18 | Обновлено 21 февраля 2025, 17:38
1842
1

Колос – Черноморец – 1:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды открывают 18-й тур УПЛ

21 февраля 2025, 17:18 | Обновлено 21 февраля 2025, 17:38
1842
1
Колос – Черноморец – 1:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Колос Ковалевка

21 февраля в матче 18-го тура Премьер-лиги Украины встречаются «Колос» и «Черноморец».

Игра проходит на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля быстро открыли счет в матче - Николай Ковталюк стал автором первого официального гола в УПЛ 2025 года.

Впрочем, уже на 10-й минуте Евгений Скиба удачно сыграл на добивании после мощного удара Дениса Янакова со штрафного.

В конце первого тайма Скиба забил еще раз, но арбитры зафиксировали офсайд.

Во втором тайме голкипер «Черноморца» Рудько не раз спасал команду, а в атаке одесситам хватило одного момента на 87-й минуте.

Кирилл Попов отметился голом после диагональной передачи Магомеда Кратова.

Премьер-лига Украины. 18-й тур. 21 февраля

«Колос» Ковалевка – «Черноморец» Одесса – 1:2 (обновляется)

Голы: Ковталюк, 2 мин, - Скиба, 10 мин, Попов, 87 мин.

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козик, Владой, Демченко, Гагно, Ррапай, Третьяков, Великан, Ковталюк

«Черноморец»: Рудько, Кратов, Скиба, Кисель, Ермаков, Шпорн, Габелок, Янаков, Мустафаев, Безбородько, Райан

Видео голов и обзор матча

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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