Колос – Черноморец – 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

21 февраля в матче 18-го тура Премьер-лиги Украины встречаются «Колос» и «Черноморец».

Игра проходит на стадионе «Колос» в Ковалевке.

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Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы: «Колос» занимает 11-е место, а „Черноморец“ находится в зоне вылета на 15-й позиции.

На 2-й минуте матча Николай Ковталюк открыл счет в матче в первой атаке.

На 10-й минуте Евгений Скиба на добивании после того, как Денис Янаков мощно пробил со штрафного.

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Премьер-лига Украины. 18-й тур. 21 февраля

«Колос» Ковалевка – «Черноморец» Одесса – 1:1 (обновляется)

Голы: Ковталюк, 2 мин, - Скиба, 10 мин.

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козик, Владой, Демченко, Гагно, Ррапай, Третьяков, Великан, Ковталюк

«Черноморец»: Рудько, Кратов, Скиба, Кисель, Ермаков, Шпорн, Габелок, Янаков, Мустафаев, Безбородько, Райан