Колос – Черноморец – 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды открывают 18-й тур УПЛ
21 февраля в матче 18-го тура Премьер-лиги Украины встречаются «Колос» и «Черноморец».
Игра проходит на стадионе «Колос» в Ковалевке.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы: «Колос» занимает 11-е место, а „Черноморец“ находится в зоне вылета на 15-й позиции.
На 2-й минуте матча Николай Ковталюк открыл счет в матче в первой атаке.
На 10-й минуте Евгений Скиба на добивании после того, как Денис Янаков мощно пробил со штрафного.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Премьер-лига Украины. 18-й тур. 21 февраля
«Колос» Ковалевка – «Черноморец» Одесса – 1:1 (обновляется)
Голы: Ковталюк, 2 мин, - Скиба, 10 мин.
«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козик, Владой, Демченко, Гагно, Ррапай, Третьяков, Великан, Ковталюк
«Черноморец»: Рудько, Кратов, Скиба, Кисель, Ермаков, Шпорн, Габелок, Янаков, Мустафаев, Безбородько, Райан
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мейсон Гринвуд может покинуть «Марсель»
Победу в соревновании одержала французская команда