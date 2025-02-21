«Она ничего не объяснила». Украинский арбитр раскритиковал Монзуль
Дмитрий Кривушкин не понимает, почему его отстранили от судейства
Украинский арбитр Дмитрий Кривушкин заявил, что Екатерина Монзуль, глава судейского корпуса УАФ, отстранила его от работы.
«Я судил матчи УПЛ до 40 лет, однако летом меня не вызывали на собрание, не объяснив причины. Я считаю, что это незаконно и несправедливо. Я позвонил Екатерине Монзуль, как объяснила, что это ее решение, которое она не будет объяснять. Причин мне так и не поведали.
Я прошел полиграф после игры между Минаем и Александрией, после чего я ждал результатов целых три месяца.
У нас была встреча, когда начиналась встреча арбитров, с Андреем Шевченко, который сказал, что мы начинаем все с чистого письма. После того, как Монзуль возглавила судейский корпус, я два месяца не судил матчи, просто тренируясь», – сказал Кривушкин.
Ранее сообщалось, что клубы УПЛ предложили Монзуль выставлять оценки украинским арбитрам.
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не повинна давати пояснення якомусь там арбітру!
бо потім вони захочуть щоб ще шось давала...