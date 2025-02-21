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21 февраля 2025, 07:05 |
91
0

Итоги ЛЕ и ЛК, травма Добвика, Дюбуа отказался драться

Главные новости за 20 февраля на Sport.ua

21 февраля 2025, 07:05 |
91
0
Итоги ЛЕ и ЛК, травма Добвика, Дюбуа отказался драться
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 20 февраля.

1А. Итоги 1/16 финала Лиги Европы. Кто может дальше попасть Роме с Довбиком?
Аякс вырвал путевку в овертайме, Реал Сосьедад также прошел дальше

1В. Итоги 1/16 финала Лиги конференций. На кого по сетке может попасть Челси?
Бразилец Тете, экс-игрок Шахтера, забил гол на 90+5 минуте за Панатинаикос

2. Без Довбика и с дублем Дибалы. Рома переиграла Порту в Лиге Европы
На удивление спокойный домашний матч для команды Раньери

3А. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал хавбеков Полесья и Металлиста 1925
Когут и Панчишин перебрались в одесскую команду

3В. Полесье подписало Рафаэла Нунеса. Известны подробности сделки
Бразильский голкипер перебирается в Украину

4. В Роме прокомментировали травму Артем Довбика
Флориан Гисольфи дал обнадеживающий прогноз по украинскому нападающему

5А. Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
Таусон – Носкова, Мухова – Кырстя, Рыбакина – Кенин, Андреева – Свентек

5В. Сборная Украины узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса
Сине-желтая сборная сыграет с командой Доминиканской Республики

6. ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
Соперником Джозефа станет Мартин Баколе

7А. Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
Победу в соревновании одержала французская команда

7В. Сборная Украины провела худший сингл-микст за всю историю выступлений на ЧМ
Команда продемонстрировала 20-й результат в Ленцерхайде

8А. Сборная Украины определилась с заявкой на игру против Словении
За сине-желтых могут дебютировать Новицкий и Сыпало

8В. Сезон завершен. Вембаньяма из-за болезни не сыграет за Сан-Антонио
У 21-летнего бигмена диагностировали тромбоз глубоких вен правого плеча

9. Что изменилось в Феррари SF-25? Детальный разбор новой машины
Что на самом деле означали слова босса Феррари о «99% новых деталей»?

10. Три команды УПЛ, которые максимально не реализовывают свой потенциал
Стартующая вскоре вторая часть чемпионата – прекрасный повод кардинально изменить ситуацию…

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главные новости
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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