Суперматч в Норвегии. Будё-Глимт разгромил Твенте
Норвежский коллектив прошел в 1/8 финала Лиги Европы
В четверг, 20 февраля, проходил ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Буде-Глимтом» и «Твенте».
Встречу принимал стадион Аспмира в Будё.
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Первая встреча завершилась победой нидерландского коллектива со счетом 2:1.
В невероятном матче с 7 голами, три из которых были забиты в компенсированное время, победу все же добыли хозяева поля. «Твенте» пропустил 2 гола в овертаймах и уступил «Будё-Глимту» путевку в 1/8 финала Лиги Европы.
«Будё-Глимт» с общим счетом 6:4 вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет либо с «Олимпиакосом», либо с «Рейнджерсом».
Лига Европы. 1/16 финала
Будё-Глимт – Твенте – 5:2
Голы: Хегх, 56, Хилгерс, 90+2 (автогол), Вембангомо, 90+4, Фет, 111, Версхуерен, 114 (автогол) – Севолд, 26 (автогол), Стейн, 90+6
Фото матча:
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