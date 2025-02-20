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Лига Европы
Проходит дальше Будё-Глимт
20.02.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 5 : 2
Твенте
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Лига Европы
20 февраля 2025, 22:32 | Обновлено 20 февраля 2025, 22:34
324
5

Суперматч в Норвегии. Будё-Глимт разгромил Твенте

Норвежский коллектив прошел в 1/8 финала Лиги Европы

20 февраля 2025, 22:32 | Обновлено 20 февраля 2025, 22:34
324
5
Суперматч в Норвегии. Будё-Глимт разгромил Твенте
Getty Images/Global Images Ukraine. Будё-Глимт

В четверг, 20 февраля, проходил ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Буде-Глимтом» и «Твенте».

Встречу принимал стадион Аспмира в Будё.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Первая встреча завершилась победой нидерландского коллектива со счетом 2:1.

В невероятном матче с 7 голами, три из которых были забиты в компенсированное время, победу все же добыли хозяева поля. «Твенте» пропустил 2 гола в овертаймах и уступил «Будё-Глимту» путевку в 1/8 финала Лиги Европы.

«Будё-Глимт» с общим счетом 6:4 вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет либо с «Олимпиакосом», либо с «Рейнджерсом».

Лига Европы. 1/16 финала

Будё-Глимт – Твенте – 5:2

Голы: Хегх, 56, Хилгерс, 90+2 (автогол), Вембангомо, 90+4, Фет, 111, Версхуерен, 114 (автогол) – Севолд, 26 (автогол), Стейн, 90+6

Фото матча:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 5
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Victor673256ua
Матч вийшов просто супер. Справжній трилер. Аж заздрю норвезьким вболівальникам, які були на стадіоні. Така гама емоцій.
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+1
Fitness.sports
Ждём жеребьёвку. При нормальной жеребьёвки в 1/4 попадут
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+1
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Harun Bakircioğlu
Норвежцы чуть охладили нидерландский пыл, а то им и так много на этой неделе счастья привалило. Теперь только у Бельгии полный набор клубов, но ненадолго, щас Особенный это исправит.
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0
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