29-й тур, 29-я минута, 29-й гол в сезоне. Салах забил в ворота Астон Виллы
Мохамед вывел Ливерпуль вперед после передачи Диогу Жоты
19 февраля проходит матч 29-го тура АПЛ 2024/25 между командами Астон Вилла и Ливерпуль.
Коллективы играют на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.
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На 29-й минуте лидер мерсисайдцев Мохамед Салах отличился в ворота соперников и вывел подопечных Арне Слота вперед.
Для Мо это уже 29-й гол в текущем сезоне во всех турнирах и 26-й в чемпионате Англии.
❗️ ВИДЕО. Как Мохамед Салах вывел Ливерпуль вперед в матче против Астон Виллы
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