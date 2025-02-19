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Англия
19 февраля 2025, 22:10 | Обновлено 19 февраля 2025, 22:14
155
0

29-й тур, 29-я минута, 29-й гол в сезоне. Салах забил в ворота Астон Виллы

Мохамед вывел Ливерпуль вперед после передачи Диогу Жоты

19 февраля 2025, 22:10 | Обновлено 19 февраля 2025, 22:14
155
0
29-й тур, 29-я минута, 29-й гол в сезоне. Салах забил в ворота Астон Виллы
Getty Images/Global Images Ukraine

19 февраля проходит матч 29-го тура АПЛ 2024/25 между командами Астон Вилла и Ливерпуль.

Коллективы играют на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 29-й минуте лидер мерсисайдцев Мохамед Салах отличился в ворота соперников и вывел подопечных Арне Слота вперед.

Для Мо это уже 29-й гол в текущем сезоне во всех турнирах и 26-й в чемпионате Англии.

❗️ ВИДЕО. Как Мохамед Салах вывел Ливерпуль вперед в матче против Астон Виллы

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Астон Вилла Ливерпуль Астон Вилла - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Мохамед Салах
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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