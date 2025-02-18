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Лига чемпионов
18 февраля 2025, 22:20 |
189
0

Бенфика – Монако. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25

18 февраля 2025, 22:20 |
189
0
Бенфика – Монако. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Монако.

Коллективы играют на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе.

Лига чемпионов 2024/25. 1/16 финала, 18 февраля

Бенфика (Португалия) – Монако (Франция) – 0:0 [первый матч – 1:0] (матч продолжается)

(новость обновляется)

Бенфика – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Бенфика Монако Бенфика - Монако Лига чемпионов видео голов и обзор Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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