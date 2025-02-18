Бенфика – Монако. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25
18 февраля проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Монако.
Коллективы играют на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе.
Лига чемпионов 2024/25. 1/16 финала, 18 февраля
Бенфика (Португалия) – Монако (Франция) – 0:0 [первый матч – 1:0] (матч продолжается)
(новость обновляется)
Бенфика – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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