Бенфика – Монако. Видео голов и обзор матча (обновляется)

18 февраля проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Монако.

Коллективы играют на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе.

Лига чемпионов 2024/25. 1/16 финала, 18 февраля

Бенфика (Португалия) – Монако (Франция) – 0:0 [первый матч – 1:0] (матч продолжается)

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Бенфика – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция