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Лига Чемпионов
Аталанта
18.02.2025 22:00 – 45+ 2-й матч. Результат первого матча 1:2 0 : 2
Брюгге
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Лига чемпионов
18 февраля 2025, 22:39 |
127
0

Аталанта – Брюгге. Видео голов и обзор (обновляется)

Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени

18 февраля 2025, 22:39 |
127
0
Аталанта – Брюгге. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Аталанта - Брюгге

Во вторник, 18 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Брюгге».

Сегодняшнюю игру принимает Стадио Атлети Адзури д'Италия в Бергамо. Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча закончилась победой бельгийского коллектива со счетом 2:1.

Лига чемпионов. 1/16 финала

Аталанта – Брюгге – 0:2, (обновляется)

Голы: Тальби, 3, 27

❗️ Тальби забил в ворота Аталанты, 3-я минута, 0:1

❗️ Тальби забил в ворота Аталанты, 27-я минута, 0:2

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Чемсдин Талби (Брюгге).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Чемсдин Талби (Брюгге).
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Брюгге Аталанта видео голов и обзор Лига чемпионов Аталанта - Брюгге
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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