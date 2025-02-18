Аталанта – Брюгге. Видео голов и обзор (обновляется)

Во вторник, 18 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Брюгге».

Сегодняшнюю игру принимает Стадио Атлети Адзури д'Италия в Бергамо. Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча закончилась победой бельгийского коллектива со счетом 2:1.

Лига чемпионов. 1/16 финала

Аталанта – Брюгге – 0:2, (обновляется)

Голы: Тальби, 3, 27

❗️ Тальби забил в ворота Аталанты, 3-я минута, 0:1

❗️ Тальби забил в ворота Аталанты, 27-я минута, 0:2