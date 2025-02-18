Лига чемпионов18 февраля 2025, 22:39 |
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Аталанта – Брюгге. Видео голов и обзор (обновляется)
Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени
18 февраля 2025, 22:39 |
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Во вторник, 18 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Брюгге».
Сегодняшнюю игру принимает Стадио Атлети Адзури д'Италия в Бергамо. Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени.
Первая встреча закончилась победой бельгийского коллектива со счетом 2:1.
Лига чемпионов. 1/16 финала
Аталанта – Брюгге – 0:2, (обновляется)
Голы: Тальби, 3, 27
❗️ Тальби забил в ворота Аталанты, 3-я минута, 0:1
События матча
27’
ГОЛ ! Мяч забил Чемсдин Талби (Брюгге).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Чемсдин Талби (Брюгге).
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