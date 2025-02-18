Лига чемпионов18 февраля 2025, 22:23 | Обновлено 18 февраля 2025, 22:28
67
0
Бавария – Селтик. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов
18 февраля 2025, 22:23 | Обновлено 18 февраля 2025, 22:28
67
0
18 февраля в 22:00 проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25.
«Бавария» принимает «Селтик» в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый матч закончился гостевой победой «Баварии» со счетом 2:1.
Бавария – Селтик. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 февраля 2025, 21:10 0
18 февраля в 18:00 состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Футбол | 17 февраля 2025, 23:46 1
Френки де Йонг может перебраться в «Аль-Иттихад»
Футбол | 18.02.2025, 14:59
Бокс | 18.02.2025, 14:31
Футбол | 18.02.2025, 16:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.02.2025, 03:26 2
16.02.2025, 18:35 2
Футбол
17.02.2025, 20:28 5
17.02.2025, 20:13 6
17.02.2025, 17:50 30
17.02.2025, 09:47 5
16.02.2025, 16:30 5