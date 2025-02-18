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Лига чемпионов
18 февраля 2025, 22:23 | Обновлено 18 февраля 2025, 22:28
67
0

Бавария – Селтик. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов

18 февраля 2025, 22:23 | Обновлено 18 февраля 2025, 22:28
67
0
Бавария – Селтик. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля в 22:00 проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25.

«Бавария» принимает «Селтик» в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч закончился гостевой победой «Баварии» со счетом 2:1.

Бавария – Селтик. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Селтик Бавария Гарри Кейн Лига чемпионов видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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