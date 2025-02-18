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Польша
18 февраля 2025, 11:51 |
214
0

Украинский форвард попал в символическую сборную тура в Польши

Богдан Вьюнник помог «Лехии Гданськ» победить со счетом 3:1

18 февраля 2025, 11:51 |
214
0
Украинский форвард попал в символическую сборную тура в Польши
ФК Лехия Гданськ. Богдан Вьюнник

17 февраля состоялся матч 21-го тура чемпионата Польши, в котором встретились «Заглембе» и «Лехия Гданськ». Гости одолели соперника со счетом 3:1.

В этом поединке форвард «Лехии» Богдан Вьюник сделал две результативные передачи, благодаря чему попал в символическую сборную тура по версии статистического портала Sofascore.

Стоит отметить, что в этом поединке в составе победителей сыграли еще два украинца – полузащитник Максим Хлань вышел на поле в старте, забил гол и был заменен на 78-й минуте. Еще один полузащитник Антон Царенко появился во втором тайме, сыграв 35 минут.

«Лехия» набрала 21 балл и продолжает борьбу за выживание – клуб занимает 16-е место в турнирной таблице.

Символическая сборная 21-го тура чемпионата Польши (по версии Sofascore)

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чемпионат Польши по футболу Заглембе Любин Лехия Гданьск Богдан Вьюнник Максим Хлань Антон Царенко символическая сборная SofaScore
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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