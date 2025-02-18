Бенфика – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 18 февраля в 22:00 по Киеву
Во вторник, 18 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Бенфика» и «Монако».
Матч пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж», который находится в Лиссабоне. Первый матч закончился гостевой победой «Бенфики» со счетом 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Бенфика – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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