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Бенфика
18.02.2025 22:00 - : -
Монако
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Лига чемпионов
18 февраля 2025, 11:35 |
27
0

Бенфика – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 18 февраля в 22:00 по Киеву

18 февраля 2025, 11:35 |
27
0
Бенфика – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Во вторник, 18 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Бенфика» и «Монако».

Матч пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж», который находится в Лиссабоне. Первый матч закончился гостевой победой «Бенфики» со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Бенфика – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бенфика – Монако
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Монако Бенфика смотреть онлайн Лига чемпионов Анатолий Трубин
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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