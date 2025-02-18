Во вторник, 18 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Бенфика» и «Монако».

Матч пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж», который находится в Лиссабоне. Первый матч закончился гостевой победой «Бенфики» со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Бенфика – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция