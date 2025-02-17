Нива определилась, будет ли подписывать игрока, перенесшего инфаркт

Главный тренер перволиговой тернопольской «Нивы» Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из расположения тернопольской команды:

«Позади первый этап подготовки к весенней части сезона. Мы провели два спарринга: победили «Агробизнес» – 2:0 и уступили «Скале 1911» – 1:2. Сейчас результаты – на втором плане, главное определиться с теми потенциальными новичками, которые находятся на просмотре.

А первыми «зимними» новичками стали Андрей Демиденко из ФК «ЮКСА» и Милан Михальчук из молодежного состава «Руха».

Второй сбор начинаем 18 февраля и планируем, что в этот день подпишем контракты с Олегом Данченко и Марьяном Мысыком, у которых есть опыт выступлений в УПЛ.

Вместе с основным составом тренируется и квартет воспитанников клубной академии, один из них – 16-летний Дмитрий Дударев уже успел отличиться забитым мячом в ворота «Агробизнеса».

В следующих контрольных матчах нашими соперниками будут ФК «Куликов-Белка», «Ревера 1908» и «Прикарпатье».

Все этапы подготовки проведем в Тернополе, где благодаря клубному руководству обеспечены комфортабельным отелем, искусственным газоном последнего поколения и восстановительным центром, а уже в марте к нашим услугам будет травяное футбольное поле».

Сейчас «Нива» занимает 12 место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 16 очков.

Ранее мы сообщали, что тернопольскую «Ниву» может пополнить опытный вратарь Вадим Дмитроченко.