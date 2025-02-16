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Англия
16 февраля 2025, 18:45 |
63
0

Тоттенхэм – МЮ. Кто будет сильнее? Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча АПЛ

16 февраля 2025, 18:45 |
63
0
Тоттенхэм – МЮ. Кто будет сильнее? Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

16 февраля в матче 25-го тура Английской Премьер-лиги встречаются «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 13-й минуте Джеймс Мэддисон подобрал мяч в штрафной площадке гостей и отправил его в сетку ворот «Манчестер Юнайтед».

Обе команды находятся в сложном положении. «Манчестер Юнайтед» занимает 14-ю позицию, а «Тоттенхэм» – 15-ю.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

АПЛ. 25-й тур, 16 февраля.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 1:0 (обновляется)

Гол: Меддісон, 13

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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