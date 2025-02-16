Что случилось? Зинченко проиграл судебный иск в Великобритании

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко проиграл судебный иск, который касался его компании Alex Zinchenko Image Rights, сообщает The Sun.

Налоговые инспекторы стремились закрыть фирму 28-летнего футболиста из-за неоплаченного налогового счета. Представители же Зинченко обещали, что счет будет урегулирован в Высоком суде.

На слушании, которое длилось всего несколько минут, не было обнародовано никаких сумм относительно неуплаченных налогов. Но известно, что стороны достигли мирового соглашения, и компания украинца будет ликвидирована.

Зинченко был директором фирмы, владея единственной акцией корпорации до 3 ноября, после чего на смену ему пришел другой директор - чиновник из УАФ Артемий Рябов.

Сообщалось, что Артета может принять безумное решение в отношении Зинченко.