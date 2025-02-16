Возвращение Коваленко, ничья Монцы и Лечче

В воскресенье, 16 февраля, состоялось 2 матча 25-го тура Серии А.

«Монца» принимала «Лечче», а «Эмполи» гостевал у «Удинезе».

«Лечче» и «Монца» сыграли в нулевую ничью, а «Удинезе» не оставил шансов сопернику, победив со счетом 3:0.

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко появился на поле на 85-й минуте, без результативных действий. Это его первый матч после возвращения в итальянский клуб.

Положение команд в турнирной таблице после сыгранных матчей:

Удинезе: 33 очка, 10-е место;

Лечче: 25 очков, 15-е место;

Эмполи: 21 очко, 17-е место;

Монца: 14 очков, 20-е место.

Серия А. 25-й тур

Монца – Лечче – 0:0

Видеообзор матча:

Фото матча:

Удинезе – Эмполи – 3:0

Голы: Эккеленкамп, 19, 65, Тавэн, 90

Видеообзор матча:

Фото матча: