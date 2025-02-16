Возвращение Коваленко, ничья Монцы и Лечче
Сегодня состоялось 2 матча 25-го тура Серии А
В воскресенье, 16 февраля, состоялось 2 матча 25-го тура Серии А.
«Монца» принимала «Лечче», а «Эмполи» гостевал у «Удинезе».
«Лечче» и «Монца» сыграли в нулевую ничью, а «Удинезе» не оставил шансов сопернику, победив со счетом 3:0.
Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко появился на поле на 85-й минуте, без результативных действий. Это его первый матч после возвращения в итальянский клуб.
Положение команд в турнирной таблице после сыгранных матчей:
- Удинезе: 33 очка, 10-е место;
- Лечче: 25 очков, 15-е место;
- Эмполи: 21 очко, 17-е место;
- Монца: 14 очков, 20-е место.
Серия А. 25-й тур
Монца – Лечче – 0:0
Видеообзор матча:
Фото матча:
Удинезе – Эмполи – 3:0
Голы: Эккеленкамп, 19, 65, Тавэн, 90
Видеообзор матча:
Фото матча:
События матча
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