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16.02.2025 16:00 – FT 3 : 0
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Италия
16 февраля 2025, 22:41 | Обновлено 16 февраля 2025, 22:45
207
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Возвращение Коваленко, ничья Монцы и Лечче

Сегодня состоялось 2 матча 25-го тура Серии А

16 февраля 2025, 22:41 | Обновлено 16 февраля 2025, 22:45
207
0
Возвращение Коваленко, ничья Монцы и Лечче
Getty Images/Global Images Ukraine. Удинезе

В воскресенье, 16 февраля, состоялось 2 матча 25-го тура Серии А.

«Монца» принимала «Лечче», а «Эмполи» гостевал у «Удинезе».

«Лечче» и «Монца» сыграли в нулевую ничью, а «Удинезе» не оставил шансов сопернику, победив со счетом 3:0.

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко появился на поле на 85-й минуте, без результативных действий. Это его первый матч после возвращения в итальянский клуб.

Положение команд в турнирной таблице после сыгранных матчей:

  • Удинезе: 33 очка, 10-е место;
  • Лечче: 25 очков, 15-е место;
  • Эмполи: 21 очко, 17-е место;
  • Монца: 14 очков, 20-е место.

Серия А. 25-й тур

Монца – Лечче – 0:0

Видеообзор матча:

Фото матча:

Удинезе – Эмполи – 3:0

Голы: Эккеленкамп, 19, 65, Тавэн, 90

Видеообзор матча:

Фото матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Товен (Удинезе).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Юрген Эккеленкамп (Удинезе).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Юрген Эккеленкамп (Удинезе).
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Удинезе Эмполи Монца Лечче Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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